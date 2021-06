«Disculpe, ¿puede ponerse la mascarilla?». Fue la frase más repetida ayer en la Malva-rosa, donde decenas de jóvenes comenzaron su andadura como vigilantes de playa, los encargados de supervisar el cumplimiento de las medidas covid sobre la arena. Esta es la segunda tanda de vigilantes que nombra la Generalitat con el programa «Verano seguro», que ahora ha contratado a 1.000 desempleados de menos de 30 años para recordar las restricciones todavía vigentes. «Es la primera vez que estoy en el programa. Viene bien porque no encuentro trabajo», asegura Beatriz, que trabajaba de camarera en un bar del Cabanyal hasta la pandemia.

La Generalitat ha invertido 4,5 millones para realizar estas contrataciones a través de Labora. El trabajo dura todo el verano -con horario de 10 a 20 horas- y presenta varias diferencias respecto al año pasado. Los vigilantes asumen ahora nuevas funciones además de asesores covid: ofrecerán información turística y prevendrán ahogamientos. Para acceder al trabajo, han tenido que hacer un curso de 40 horas.

«Aunque las cifras diarias de la pandemia están mejorando, es necesario mantener este tipo de medidas. La gente se ha relajado muchísimo», comenta Beatriz, mientras llama la atención a otros bañistas sobre la mascarilla. «La gente cree que como estamos al aire libre, puedes quitarte la mascarilla en el mismo momento que pisas la arena. Pero no. La mascarilla debe llevarse siempre, a menos que tengas una separación con el resto o estés bañándote», explica, aunque es consciente de que en una semana todo cambiará, ya que el próximo fin de semana ya no será obligatorio portar la mascarilla en la calle.

«Todavía no sabemos lo que vamos a tener que recomendar. Si la mascarilla deja de ser obligatoria, nosotros no podremos hacer mucho. Hay mucha incertidumbre porque no sabemos lo que tendríamos que decirle a la gente. Las situaciones de riesgo seguirán existiendo», asegura Eduardo, otro vigilante. Se refiere a las aglomeraciones en la orilla del mar o en las pasarelas de acceso.

Según él, la actitud de la gente ha cambiado desde el último año. «Se desinhiben mucho dentro de la playa y hay que recordarles que el virus no se ha ido. Hay quienes se molestan, intentamos ser comprensivos y hablar con educación».

En primera línea de playa se encuentran Francisco y Carmen, un matrimonio de Madrid. Se describen como «fans absolutos de València». Sin embargo, hacía un año que no venían. «Nos dijeron que las playas estaban divididas con líneas de separación el año pasado. No queríamos venir para estar incómodos, así que nos fuimos a Ibiza», asegura Carmen. Su marido comenta que es un «lujo» poder quitarse la mascarilla por fin en los espacios abiertos. «¿Para qué me voy a poner la mascarilla aquí? Estoy vacunado. Nosotros pasamos el coronavirus en la primera ola. Aquí tenemos la mascarilla a mano por si nos dicen algo, pero estamos desesperados por ir por la calle sin ella».

Hasta el próximo fin de semana, la mascarilla seguirá obligatoria en las playas. De acuerdo con la resolución de la conselleria, es obligatorio usar la mascarilla en los accesos a las playas como pasarelas y paseos, así como a los de cualquier otro espacio natural como lagos, ríos o montes. Asimismo, hay que portar el cubrebocas en los paseos por la orilla del mar. En cambio, cuando se esté tumbado sobre la toalla o parado no será necesario su uso si se respeta la distancia de seguridad de 1,5 metros con no convivientes.