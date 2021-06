La Fiscalía ha archivado todas ls investigaciones abiertas durante la pandemia por la gestión de la crisis sanitaria en residencias de mayores de la Comunitat Valenciana. Desde el inicio, el Ministerio Público ha ido supervisando los casos y medios materiales y humanos en los centros de mayores y, pese a que llegó a tener más de una veintena de diligencias abiertas, actualmente están todas cerradas. Nada más surgir los primeros casos, la Fiscalía empezó a contactar con las residencias para obtener información de primera mano en relación con personas afectadas y medidas adoptadas, puesto que al principio se dispararon los fallecidos en estos centros. Se trataba de investigaciones civiles abiertas con el objetivo de supervisar la situación de las residencias y solicitar los medios necesarios para el buen funcionamiento de las mismas. Al inicio de la pandemia hubo muchas quejas por falta de personal y de material y por la ausencia de traslado de los residentes enfermos a hospitales. Muchos morían en las instalaciones.

Pasados unos meses, llegó material y se empezaron a establecer protocolos para mejorar la situación de los centros y de sus residentes. Con el verano, la incidencia del virus bajó y se relajaron muchas medidas adoptadas. En octubre se abrieron de nuevo diligencias de investigación, aunque la situación ya era distinta: entonces había más medios y más personal especializado para atender a los ancianos. Con las primeras vacunas, la situación fue mejorando, aunque al principio hubo problemas en algunos centros donde no llegaban las dosis. Se solucionó y los casos de residentes contagiados volvieron a bajar. La Fiscalía ha ido archivando los procedimientos hasta que, actualmente, no hay ninguno abierto. «La situación es totalmente distinta. La vacuna ha sido la salvación. Estamos bien ahora», señala la coordinadora de la sección Civil de Valencia, Ana Lanuza. No obstante, permanece el control en estos centros.