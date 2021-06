"¿Refundación? Nuestro proyecto es el Bloc, nacionalista y de base municipal"

¿Usted se siente representado en el soberanismo social que define la ponencia del Bloc?

Me parece descafeinado. A mí lo que me representa es el nacionalismo, decidir nosotros y no que lo hagan por nosotros. Desde la candidatura de Àlex Ruiz pensamos que cuando se habla de soberanismo se tiene que ejercer. Por ejemplo con la financiación. Deberían realizarse más acciones. Al final aparecemos junto al PSOE y llevamos ya dos legislaturas en el Consell reclamando, pero sin avances.

¿Falta contundencia?

Nuestro mensaje no se tiene en cuenta porque no es suficientemente contundente. Si Sánchez es presidente con nuestro voto es necesario ser más contundente. Esta semana lo hemos visto con el derecho civil o la financiación, no se nos reconoce. Y no quiero compararme con vascos y catalanes, pero si no hay avances, deberíamos cambiar de estrategia.

¿Necesita el Bloc la refundación o lo prefiere como está?

Hemos llegado a un punto en el que tenemos que decidir qué queremos. El Consell Nacional de Compromís no ha funcionado y no se sabe dónde queremos llegar. Muchos pensamos que iríamos a un partido único, pero estamos en punto muerto. Los militantes de base tenemos claro lo que somos, nacionalistas valencianos, y nuestro proyecto es el Bloc y a partir de ahí las alianzas deberían avanzar a una fórmula que funcione. Compromís debería haber avanzado más.

¿Qué diferencia ve con la candidatura de Àgueda Micó?

La de Micó defiende el ‘statu quo’ junto con todos los cargos institucionales, pero Àlex Ruiz, que es alcalde, prioriza el municipalismo, y yo me siento reflejado en ella. Nosotros venimos de la base, de los colectivos locales y la candidaturas que tantos compañeros han presentado en los pueblos y ciudades y que han construido el Bloc. Ese municipalismo es el que reivindicamos.

¿Entonces, el nombre de Més Compromís no le identifica?

No lo veo adecuado. Me identifico con el nacionalismo y Bloc Nacionalista Valencià me representa y me define. La marca Compromís nos ha llevado a gobernar pero se usurpa la identidad de lo que es la coalición. Así no avanzamos, no deberíamos coger el nombre de toda la marca.

¿Se ocultan temas como la relación histórica con Cataluña?

Hay que ser valiente. Yo me presento en Albaida y la gente sabe lo que pienso. Hay que tener coraje como dice Àlex y defender el derecho a decidir del pueblo catalán porque creo que han llegado a un punto de no retorno. Es como a nosotros, si nos dicen que no tenemos derecho a la financiación o al derecho civil, tendremos que cambiar de estrategia.

Los alcaldes ya van a poder participar en la vida orgánica del Bloc. ¿Qué le parece?

No tenía lógica que no pudiéramos participar. Al final somos los que hacemos la política y no podíamos trasladar los problemas a la dirección. Eso contribuía a la desafección. Yo cuando cojo el teléfono no sé muy bien a quien llamar. Encuentro falta de cariño a alcaldes y concejales, que damos la cara. Y otra cuestión, rebajar el 5% electoral para nosotros es fundamental, básico y no hemos sido capaces.

¿Congreso por delegados?

Debería participar toda la militancia. El militante de base si no se siente partícipe acaba dándose de baja. Preferiría elegir ahora los cargos y después definir la refundación e ir a la esencia.