Compromís eleva el tono de oposición y llama a la ministra de Hacienda a dimitir por la financiación

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha sugerido este martes a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "se aparte" si no es capaz de presentar una propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica, una demanda para la que, desde su punto de vista "hay más clima social" y es "más fácil" que indultar a los condenados por el 'procés'. Se trata de un paso más en la crítica de la coalición tras conocerse la semana pasada que la ministra no tiene intención de momento en presentar una propuesta de reforma del modelo y que ni está trabajando en ella.

En una rueda de prensa en la que ha dado su apoyo a la medida de gracia, Baldoví ha cargado contra la titular de Hacienda por haber despachado a los representantes de la Comunidad Valenciana que le han reclamado la reforma de la financiación argumentando que ahora "no hay un clima adecuado" para ello.

El diputado de Compromís ha censurado que Montero se haya limitado a invitar a la Comunidad Valenciana a ponerse de acuerdo con otras comunidades para presentar una propuesta de reforma a Hacienda, cuando, a su juicio, debería ser ella la que se reuniera con las autonomías e hiciera una propuesta.

"Si hay un clima adecuado para indultos, me imagino que va a ser mucho más fácil abordar el asunto de la financiación", ha comentado Baldoví, tras anunciar que han solicitado que Montero comparezca en el Congreso para explicar su postura sobre la nueva financiación.

"Una ministra no puede levantar los hombros, tirar la toalla y decir que no hay clima político. Si no es capaz de aportar soluciones, a lo mejor habría que pedirle que se apartara", ha indicado Baldoví.