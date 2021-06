Puig y Moreno envían el mensaje de que pactar la financiación es viable

El acercamiento, apalabrado la semana pasad en Barcelona, supone el envío de un mensaje a la sociedad y a la cúpula política de que es posible el entendimiento entre gobiernos de distinto color sobre la financiación. Tiene especial después del último jarra de agua fría de la ministra. María Jesús Montero dijo la semana pasada a la delegación valenciana de la Plataforma per un Finançament Just que el panorama político actual impide acuerdos sobre un asunto tan espinoso y complejo como el reparto de fondos del Estado entre los territorios.

Es verdad que la Comunitat Valenciana y Andalucía tienen motivos especiales para entenderse. Son, respectivamente, la autonomía peor financiada y la tercera por la cola. Entre una y otra estaría Murcia. Les urge la reforma del sistema para no depender del auxilio recurrente del Estado. Según uno de los últimos estudios del laboratorio económico Fedea, el territorio valenciano y el murciano son los únicos donde las aportaciones que reciben para los servicios públicos son inferiores a las necesarias para sostenerlos con los mismos estándares que el resto de comunidades. Andalucía estará casi a la par.

De acuerdo a estos datos, la C. Valenciana recibe 2.582 euros por habitante ajustado (es la que menos de España), mientras Andalucía obtiene 2.679 euros. Cantabria, que es la mejor financiada, se lleva 3.305 euros. La brecha es considerable. Mientras, el modelo está caducado desde 2014.

Que Puig y Moreno Bonilla puedan entenderse sobre este asunto pese a representar partidos contrarios es comprensible a la vista de las cifras expuestas. No obstante, es significativo que comunidades que no están en peor situación también se muestren partidarias de reformar el modelo actual. Así lo expresaron el jueves pasado en Barcelona, durante el debate con los líderes valenciano y andaluz, la presidenta de Baleares y el de Galicia.

Un acuerdo entre la C. Valenciana tendría asimismo una relevancia demográfica. Ambos territorios suman más de 13,3 millones de habitantes. Son casi el 30 % del total de España. Como para tenerlos en cuenta.

La «cumbre» de Sevilla se sitúa en la línea de la que el Consell mantendrá el 5 y 6 de julio con el Govern balear. En este caso, ambos son ejecutivos progresistas. Concuerda también con la gira por todas las comunidades anunciada por el conseller de Hacienda, Vicent Soler. La visita que hará a su homólogo en Sevilla en julio será preparatoria del encuentro a alto nivel de septiembre.

La bilateral con Andalucía también aporta un elemento político para Puig, ya que el entendimiento con un presidente popular contribuye a neutralizar los ataques del PP valenciano sobre esta cuestión. Al jefe del Consell le permite enviar asimismo un mensaje interno de que no se han bajado los brazos por la reforma del modelo. En todo caso, Puig es en sus declaraciones insiste en que la C. Valenciana está mucho mejor con el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que el dinero extra del fondo covid de 2020 y el presupuesto del Estado de este año atienden los criterios demandados por el Consell.

«Se trata de sumar, no me gusta hablar de ‘frente’, me gusta impulsar una solución definitiva a la cuestión de la financiación que garantice la igualdad», dijo Puig ayer. Los presidentes autonómicos deben mirar «más allá» del bipartidismo, agregó.

El conseller de Educación, Vicent Marzà, abogó por su parte por movilizaciones «sí o sí», porque el Gobierno «no cumple». Las manifestaciones se enmarcan en las vísperas del congreso del Bloc.