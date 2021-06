El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha valorado positivamente que el caudal ecológico del Tajo-Segura se sitúe finalmente en siete hectómetros cúbicos y no en 8,5 como pretendía el Gobierno, aunque ha reconocido que vería mejor que se quedara en seis y ha prometido que el trasvase es "irrenunciable" y que defenderá siempre a los regantes alicantinos.

"Vamos a continuar buscando rebajar este caudal", ha garantizado tras el acuerdo sobre las nuevas condiciones de explotación del Tajo-Segura. El caudal ecológico se sitúa en 6 hm3 y, aunque el Ministerio para la Transición Ecológica pretendía elevarlo hasta 8,52 hm3m, finalmente se ha quedado en 7 hm3, con la previsión de aumentarlo hasta ocho en 2026, algo que rechaza el gobierno valenciano.

Puig, en rueda de prensa, ha garantizado que estudiarán en profundidad el documento y plantearán alegaciones si lo ven necesario, en caso de que no esté "garantizada para siempre el agua para la Vega Baja, la huerta de Europa".

Con todo, ha destacado que se haya abierto un "espacio de debate" con el departamento de Teresa Ribera y ha garantizado que "como siempre" tratará de buscar soluciones que favorezcan a los agricultores desde el diálogo y la "máxima firmeza" en su defensa.

También ha resaltado las inversiones previstas para potenciar la desalinización y la reutilización del agua y para modernizar infraestructuras como la desaladora de Torrevieja. Este proceso, a su juicio, debe formar parte de una hoja de ruta entre el Gobierno y las regiones implicadas que esté evaluada y "permanentemente dialogada: "Queremos una mesa permanente de diálogo con los regantes".

El también líder del PSPV ha sostenido que si en 2026 no está acabada la infraestructura necesario "no se podrá llevar a cabo una reserva mayor del acueducto", por lo que ha pedido que las inversiones y las compensaciones lleguen lo más rápido posible.

Sobre si está decepcionado con la postura del Gobierno, ha garantizado que se sienten "escuchados" y que siempre tratan de dialogar para defender los intereses de los valencianos. "Y así vamos a seguir; a veces conseguimos más, a veces menos", ha dicho.

"NO SE PUEDE LIMITAR EL PROGRESO DE LA VEGA BAJA"

A partir de ahí, ha remarcado que en la Generalitat no son "ajenos" a la emergencia climática y ha insistido en que la desalinización llegue "en condiciones" y con precios adecuados. "No se pueden poner fechas que limiten el progreso de la Vega Baja. El progreso no se puede poner en cuestión por la falta de agua", ha aseverado, para agradecer al Ministerio su voluntad de diálogo.

Y en cuanto al recurso judicial que anunció el gobierno valenciano, Ximo Puig ha remarcado que estaba relacionado con el número de hectómetros trasvasados y "continúa vigente". "Cada vez que se trasvase menos agua de la que consideramos, vamos a recurrir a la justicia", ha prometido.