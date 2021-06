"Las separadas éramos unas apestadas antes de la ley del divorcio"

Ella fue, además, la primera presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de València, una causa que la involucró en un feminismo que se enfrentó a los años finales del franquismo y a instituciones como la Iglesia Católica.

Aquella fue la aventura de su vida. «La recuerdo con cariño pero también con horror», rememora desde el porche de su casa. Sabater asegura que en su caso tuvo la «suerte» de contar con el apoyo financiero de su familia.

Durante su tiempo de activismo para que se pudieran conseguir esos divorcios tempranos, se dio cuenta de que la independencia económica era vital para que las mujeres perdieran el miedo y se divorciasen. Muchas no podían hacerlo ni siquiera cuando entró en vigor esa primera ley, que era de causales y solo se sustituyó en 2005.

«Al principio éramos 15 o 20, luego empezamos a ir mucha gente, pero nos llegamos a reunir en tres o cuatro sitios distintos. Íbamos como unas peonzas porque nadie nos quería, las separadas éramos unas apestadas antes de la ley de divorcio», explica Sabater, que tiene tres hijos de su matrimonio fallido con un hombre llamado Rafael. Hace poco, cuando su exmarido falleció, uno de sus hijos le llevó unas fotos antiguas entre las que figuraban unas imágenes en las que toda la familia estaba junta. Era la primera vez que se veía con él en unas fotos desde que quemó todas las que ella tenía cuando consiguió divorciarse. «Este es el idiota», dice, y señala al exmarido en la foto. En la instantánea ríe con una carcajada pero afirma que era fingida: «Aquí ya me había dado cuenta de que mi matrimonio era un desastre».

«Mi separación fue terrible, horrorosa. Y cuando me separé no tenía permiso para tener cuentas en el banco, no podía tener nada propio. Me uní a la asociación de mujeres porque me dije que lo que yo había pasado, que no lo pasara nadie. Queríamos quitarle el miedo a las mujeres que lo tenían», expresa.

La Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Valencia tejió en esos años una red de apoyo que, además, estaba coordinada de manera sorora con la agrupación que había en Madrid.

La lucha iba desde la asistencia a mujeres maltratadas que llegaban a la asociación hasta acciones públicas como la de manifestarse cuando un marido acusaba de adúltera a una mujer —un delito hasta 1978—. «Si veíamos que iban a empapelar a alguna, íbamos todas con carteles que decían ‘yo soy adúltera’», narra. Eso era hace 40 años. Ahora está «mejor que nunca», pinta cuadros todos los días y ha empezado a tocar el piano a punto de cumplir los 90 años.

El espacio para mejorar

El vocal de la junta directiva de la Asociación Española de Abogados de Familia, Óscar Martínez, afirma que la eliminación de las causas en las que había que sustentar la petición de aborto hasta 2005 «acortó mucho los plazos» entre la solicitud y el aborto efectivo. Pero el acceso a este derecho aún no es igualitario en la Comunitat Valenciana.

En la mayoría de localidades, las parejas que se quieren divorciar tienen que acudir a juzgados mixtos. Solo en las capitales y en algunas grandes ciudades existen juzgados especializados en familia. El divorcio se debe solicitar en la localidad de residencia. La diferencia común entre la resolución de un divorcio solicitado en un juzgado especializado y en uno mixto es de seis largos meses de espera hasta finalizar el trámite. Martínez considera «una cuestión importante» que haya más acceso a salas especializadas.