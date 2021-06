«Els masclistes maten, cremem el patriarcat». Ese fue el lema que ha encabezado la manifestación feminista para condenar los crímenes de asesinatos machistas. A las 19.30 horas salía de la plaza Porta de la Mar una comitiva de alrededor de 300 mujeres —tal comó calculó la polícia que escoltaba la concentración a pie de calle— en dirección a la Plaza del Ayuntamiento.

El acto de protesta fue convocado por la Coordinadora Feminista junto a la Federació d'Associacions del Consell Estatal de Dones Resilients de la Violència de Gènere.Como una marea morada, las personas que se sumaron a esta protesta, que tuvo lugar en diferentes ciudades de la Comunitat y España, gritaban a ritmo de batucada «yo no me muero, a mi me matan» o «no son arrebatos, son asesinatos».

Una convocatoria que exige «soluciones urgentes» antes los últimos crímenes machistas que se han consumado durante este mes. Así, las manifestantes reclamaron que se lleven a cabo medidas efectivas para proteger a las víctimas, con más presupuesto y mayor predeterminación política para garantizar, dijeron, «su seguridad y la de sus criaturas, en peligro por la violencia machista».

Mujeres de todas las edades participaron en el recorrido por la calle Colón con normalidad y reivindicaron con cánticos acompañados, en ocasiones, de «dolçaines i tabalets».

«No es un caso aislado, se llama patriarcado», coreaban las asistentes a la cita reivindicativa. Al llegar a la ubicación donde culminó el acto, se leyó un manifiesto y se realizó una «performance» para quemar —tal como decía el lema de la manifestación— las frases y elementos machistas.

«Este acto es un grito de dolor y rabia pero también de reivindicación y exigencia ante esta barbarie machista por los feminicidios; es insoportable que en el último mes hayan sido asesinadas por el terrorismo machista más de 13 mujeres, digamos ‘ya basta y queremos soluciones urgentes al nivel de alarma que estamos vivienda», señalaron antes de comenzar la manifestación por la tarde.

El teléfono contra el maltrato es el 016, atiende las 24 horas del día en múltiples idiomas y no deja rastro en la factura.