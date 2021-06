La veda se abre el 18 de julio

La temporada de caza en la Comunitat Valenciana comenzará el próximo 18 de julio tras la resolución de vedas publicada por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. En ella se fijan los períodos hábiles y las normas en las zonas comunes y se establecen otras regulaciones en los cotos de caza y zonas de caza controlada en la Comunitat Valenciana, para el periodo 2021/2022.

El presidente de la Federación de Caza, Raúl Esteban, reconoce que después de las reivindicaciones que la entidad ha realizado durante el Consejo de Caza y las alegaciones presentadas, apenas ha cambiado el texto de la resolución respecto al borrador que ya se conocía. Esteban valora la resolución pero muestra «su indignación» porque hay determinados aspectos «que científicamente no se sustentan, como la prohibición de cazar un año más la tórtola europea o que apenas se ha avanzado para poder practicar el silvestrismo».

La federación destaca sobre la tórtola europea que a la entidad «no se le ha trasladado aún ni se conoce el verdadero impacto de la moratoria de dos años en la Comunitat Valenciana, en la que no se puede llevar a cabo aprovechamiento alguno de esta especie». Y pone de manifiesto que en el sur de Alicante, hay altas densidades de población, tal como se ha ido observando a lo largo de los últimos años. A la moratoria de la tórtola se suma la prohibición de cazar la paloma zurita durante la media veda de la temporada 2021-2022.

Hay que recordar que conselleria tomó esta decisión a instancias de la Comisión Europea, que instó a España en 2019 a reforzar la protección de la tórtola europea, aunque en la prohibición no es tal, sino una moratoria de dos años para su caza. También el texto de la resolución contempla el retraso de la apertura en los cotos de los humedales del sur de Alicante El Hondo, Las Salinas de Santa Pola y El Hondo de Amorós, donde se iniciará la actividad el 1 de noviembre de 2021 para favorecer el proyecto que se está llevando a cabo de la cerceta pardilla. En cuanto a las zonas comunes, la federación «ha querido proteger a los cazadores más vulnerables que no son socios de cotos o no residen en municipios con acotados, cuestión que iba a verse afectada de no haber atendido nuestras alegaciones».

La entidad ha venido trabajando los últimos meses en las alegaciones al borrador de la resolución, argumentando de manera técnico-jurídica y con casos concretos algunos de los puntos que ya había reivindicado el presidente de la entidad durante los diversos foros a los que ha tenido ocasión de asistir.

Trabajo en los montes

También quiere poner en valor el trabajo y la gestión que realizan los cazadores de la Comunitat Valenciana en el monte, con sus propios recursos y en beneficio de las especies silvestres. «Desde la federación seguiremos trabajando, como hasta ahora, en la defensa de los intereses de nuestro colectivo», concluyó Raúl Esteban.

La temporada arranca el 18 de julio con el inicio de la veda de conejo con perro y sin armas, tanto en zonas comunes como en modalidades reguladas por los PTOC de los acotados.

A partir del 8 de agosto se abre la veda para la paloma torcaz, paloma bravía, estornino pinto, urraca, zorro y codorniz (al salto o en mano siempre y cuando esté contemplado en el Plan Técnico del acotado). El 1 de septiembre será el momento elegido para la caza del jabalí en zonas comunes, mientras que en las reguladas se podrán hacer ganchos, batidas y al salto del animal. Desde el 12 de octubre se podrá cazar aves acuáticas, de cetrería y caza menor.