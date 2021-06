Compromís pide otra manifestación en Madrid contra la infrafinanciación

La apuesta de Compromís supone un paso más en la escalada de tensión interna con el socio socialista del Botànic que, si bien no se descuelga abiertamente de las movilizaciones, no está por la labor de otra manifestación, en este caso contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al entender que no es el momento político y que la vía ahora es lograr pactar una propuesta de cambio del modelo que tenga el consenso de otras comiunidades y del PP.

Ferri se ha cuidado de no responsabilizar al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, del frenazo a la reforma, pero ha sostenido que, además de la v ía de diálogo, hay que intensificar las movilizaciones y "plantarse" ante Madrid.

Compromís lleva días intensificando el tono contra el Gobierno central después del fiasco del encuentro entre la Plataforma per un Finçament Just y la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, una reunión en la que la ministra confesó que no se daban las condiciones para un pacto y que el acuerdo del Congreso para presentar una propuesta antes de fin de año quizás no podría cumplirse. El diputado de Compromís Joan Baldoví pidió ayer la dimisión de Montero, una petición a la que se ha sumado formalmente Iniciativa, socio junto con el Bloc, de la coalición. El movimiento que no es ajeno a un contexto de proceso interno (el Bloc celebra este fin de semana su congreso) pone en una difícil situación a la pata socialista del Consell, que no quiere bajar la bandera de la relamación, pero no ve eficaz esta vía.

Así, el síndic socialista Manolo Mata ha indicado que le parecía bien la propuesta de Compromís de convocar otra manifestación, pero ha evidenciado que no es la hoja de ruta del PSPV al insistir en que la clave no es una reforma per se, si no pactar una propuesta que mejore la situación de la Comunitat y que tenga el consenso.

Unides Podem, por su parte, ha registrado una nueva iniciativa en las Corts para que acelerar la propuesta, pero su portavoz Pilar Lima se ha mostrado más conciliadora y, en la línea de la Conselleria de Hacienda, ha apostado por un acuerdo sobre la propuesta del nuevo modelo.