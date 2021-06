El Consell ha realizado un balance de las multas que se han tramitado hasta el 21 de junio por saltarse alguna de las normas anticovid en la Comunitat Valenciana.

En total, se han tramitado 191.000 actas de denuncia entre las tres provincias: 83.000 en Valencia; 83.000 Alicante y 25.000 en Castelló, aunque únicamente se han llegado a tramitar 21.642 denuncias que afectan a a 20.531 personas físicas y a 1.111 negocios o establecimientos. En conjunto, estas denuncias implican multas por un valor de 427.000 euros aproximadamente.

Del conjunto de denuncias recibidas se ha iniciado el expediente sancionador para el 59%, es decir, a 12.315, de los cuales, se han finalizado 4.457 expedientes.

Tipos de denuncia y motivo

Del conjunto de denuncias, el 97,9% son infracciones leves impuestas a personas que no llevaban mascarilla o hacían un uso incorrecto de este elemento. El 2,1% restante son sanciones graves o muy graves que, de acuerdo con el decreto sancionador en vigor desde el pasado 25 de julio, se imponen por superar los límites del aforo en los establecimientos públicos, organizar o participar en reuniones, fiestas o cualquier otro acto público o privado no autorizado o no mantener la distancia de seguridad.

De las 21.642 propuestas de sanción, 1.559 infractores han reconocido la falta y tendrán una rebaja del 40% en el importe de la sanción. Por provincias, 298 personas de Alicante han reconocido la infracción 1.020 de Castellón y 241 de Valencia.

Quiénes tramitan las multas

La plantilla para la tramitación de las denuncias está compuesta por 52 personas (25 técnicos jurídicos, 10 administrativos y 17 auxiliares) que se incorporaron para reforzar a los 4 funcionarios con los que contaba inicialmente el Servicio de Espectáculos y Establecimientos Públicos, que es el departamento dependiente de la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias encargado de su tramitación. Este servicio estaba dimensionado para absorber entre 250 y 300 denuncias al año en el ámbito de su competencia.

A partir del mes de noviembre, con la introducción de nuevas medidas restrictivas para frenar los contagios, el número de denuncias aumentó de manera exponencial, y especialmente en el mes de diciembre cuando, al aumentar los controles por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el número de denuncias diario aumenta hasta las más de 500 al día.