Ha muerto Pepe Camarasa, abogado y político socialista. José Camarasa Albertos ha fallecido hoy según han informado desde el PSPV-PSOE. Nacido en Albacete en 1952, este abogado fue diputado de las Corts Valencianes durante tres legislaturas como miembro del grupo socialista. Camarasa ocupó entre 1988 y 1992 la dirección del gabinete de Joaquín Colomer, conseller de Sanitat de la Generalitat Valenciana en el Consell de Joan Lerma.

Nos ha dejado el compañero Pepe Camarasa, un socialista que dedicó su vida a defender los valores de la igualdad, la libertad y la justicia social y a luchar contra la corrupción en la Comunitat Valenciana.



"Nos ha dejado Pepe Camarasa, un socialista que dedicó su vida a defender los valores de la igualdad, la libertad y la justicia social y a luchar contra la corrupción en la Comunitat Valenciana", informaba el perfil en Twitter del grupo socialista municipal de València poniendo en valor la figura de este político que fue uno de los que denunció a Zaplana por el caso Terra Mítica.

Camarasa aseguró que los empresarios Antonio Moreno Carpio y José Herrero le dijeron que el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana era uno de los comisionistas del parque temático de Benidorm y que las comisiones ilegales en el parque llegaban hasta los 3.000 millones de pesetas. Durante el juicio por Terra Mítica fue citado como testigo, junto al ex diputado Antoni Such, porque grabaron dos conversaciones en las que Moreno Carpio y Herrero confesaban el supuesto fraude en la construcción del parque. Tras conocer estos hechos, Camarasa y Such presentaron una denuncia por el presunto fraude en mayo de 2006.

Las reacciones ante el fallecimiento de este histórico del socialismo valenciano no se han hecho esperar y han sido muchos los políticos que han mostrado sus condolencias a la familia y el recuerdo a la figura de Camarasa.

Una vez y mil veces un esforzado diputado tenaz, persistente y siempre con la frente alta por sus principios combatió la corrupción del PP que asomaba en la Comunitat. Hoy nos ha dejado, pero su legado es inolvidable. Descansa en paz Pepe Camarasa. No te olvidaré. — Aarón Cano (@aaroncano_) 23 de junio de 2021

Pepe, cuesta escribir pensando que te has ido. Un excelente compañero de escaño, un socialista imprescindible 🌹 D.E.P. José Camarasa, exdiputado del PSPV: "Zaplana comenzó una persecución contra quienes denunciamos el cobro de comisiones" https://t.co/d3EZ84qb8x — María José Salvador (@mjsalvadorubert) 23 de junio de 2021