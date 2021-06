Las conselleries de Igualdad y Sanidad se reunieron ayer por la tarde para cerrar un protocolo de vacunación contra la covid específico para las personas sin techo y otros colectivos en riesgo de exclusión severo. Así, tal y como avanzó este periódico en la edición del sábado, esta inmunización será preferiblemente con Janssen al ser monodosis, siguiendo las reclamaciones de las ONG.

Desde Igualdad indican que se pasó una propuesta a Sanidad con los detalles técnicos de este plan específico y que es esta conselleria la que tiene que elaborar una calendarización que aterrice su aplicación. En este sentido, las entidades sociales señalaban que esperaban que se pudiera llevar a cabo en el próximo mes de julio y que cubriría a unas 5.000 personas, unas cifras que consideran superficiales por falta de registros.

En ese sentido, la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, confió en que su vacunación sea «lo antes posible» porque «la vulnerabilidad social» de estos colectivos «también conlleva una vulnerabilidad de salud». En cualquier caso, la consellera destacó que ya se trabaja «desde hace tiempo con entidades» que ayudan a estas personas y que este protocolo incluirá a «las personas sin techo y las que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, como en infraviviendas o asentamientos».

La duda continúa en si este colectivo será inmunizado en los centros de salud o en las sedes de las propias entidades que trabajan con ellos. En un caso se permitiría su «normalización» para que «reconocieran su punto sanitario de referencia» mientras que en el otro se podría alcanzar a más población de manera más ágil.

Por otra parte, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana (Cocemfe) convocó ayer una concentración ante la Conselleria de Sanidad para reclamar la vacunación de todas las personas con discapacidad que tengan una enfermedad crónica que suponga riesgo de padecer covid-19 grave y que no han sido citados.

Esta vez el SMS sí que será el que les indique dónde y cuándo completar su inmunización contra la covid. Miles de valencianos y valencianas de entre 60 y 65 años esperan con ansias la citación para recibir la segunda dosis de AstraZeneca. Las llamadas, correos electrónicos, cartas al director y dudas por redes sociales son un ejemplo del deseo de este colectivo de saber cuándo tendrán la pauta completa. A final de semana las pantallas de los móviles empezarán a iluminarse en forma de respuestas.

La Conselleria de Sanidad confirmó ayer que a final de esta semana, «como es habitual en la citación para vacunar» (los SMS llegan entre el viernes y el sábado), se convocará a las personas nacidas entre 1956 y 1960 para los siguientes siete días. Será a aquellas personas que cumplan las 12 semanas desde la primera inyección que se dio a principios de abril, la pauta prevista en el caso del fármaco de Oxford. Alrededor de 50.000 de las 297.000 de esta cohorte con una dosis del suero.

Y aunque la segunda dosis se inyectará cuando estaba prevista, a las 12 semanas fijadas por la ficha técnica, a su alrededor ha habido una serie de vaivenes que han erosionado los nervios de algunos de sus destinatarios. El mayor fue el mensaje de texto recibido hace más de dos semanas en el que se les informaba de la anulación de la cita que la mayoría tenía prevista para la última semana de junio, una convocatoria que se les facilitó a la vez que la del primer pinchazo, en el mes de abril.

Desde Sanidad indicaron que a muchas de estas personas se les había citado con un margen de 10 semanas en lugar de 12 y por eso tenían que ser reprogramadas. A otras se les había remitido a acudir a lugares que ya no están en funcionamiento como puntos de inmunización como el hospital de campaña de La Fe. El «en breve» que se apuntaba en el mensaje como fecha de futura información se ha ido retrasando y hasta que no llegue la citación oficial entre viernes y sábado no habrán tenido más información del avance de su proceso vacunal.

Pero no solo eso. En ese periodo de espera desde abril se han convertido en el colectivo de más vulnerabilidad sin protección. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, mientras en los grupos de mayores de 80 y de 70 y 79 años las inmunizaciones completas son del 100 y del 95 % de su población, en el de los sexagenarios la pauta óptima no llega a los cuatro de cada diez (38 %), superado incluso por el del los cincuentañeros (41 %) que comenzaron su inmunización más de mes y medio después.

En este sentido, los expertos que asesoran a la Generalitat en la gestión de la pandemia ya señalaron la semana pasada a Ximo Puig que sería conveniente estar preparados para acelerar la inoculación de segundas dosis por si se expandía la variante india, conocida oficialmente como delta. Según se ha visto en Reino Unido, la efectividad de las vacunas respecto a esta mutación es muy alta, solo que con una dosis de AstraZeneca queda reducida al 33 % respecto a contagio porque su protección respecto a casos graves aumenta.

La buena nueva de la futura citación coincide también con la llegada de medio millón de dosis del fármaco de Oxford a España que desde el Ministerio de Sanidad informaron que ya se están repartiendo y de las que más del 10 % (algo más de 50.000) tendrán como destino la Comunitat Valenciana. Esto supone un alivio para las neveras que almacenan este suero de una compañía que ha caracterizado sus envíos por ser escasos e irregulares.

Así, aunque a principios de mes había unas reservas de más de 300.000 dosis de este suero, hay cerca de medio millón de personas que podría necesitar de estos viales para completar su pauta de vacunación. De estas se ha de descontar a quienes hayan pasado la covid previamente o quienes, siendo menores de 60 años, han optado por Pfizer como complemento de la vacuna.

Vacunar en las aulas

Por su parte, respecto a la vacunación del alumnado de entre 12 y 16 años, el president de la Generalitat, Ximo Puig, afirmó que «podría ser interesante» vacunar en las aulas, pero hizo hincapié en que dónde y cómo se haga es algo que compete a la Conselleria de Sanidad en colaboración con la de Educación. «Lo importante y lo fundamental es que al inicio de curso, en las primeras semanas, puedan estar vacunados todos los niños que sean susceptibles a la vacunación», señaló.

Asimismo, ayer la Comunitat Valenciana alcanzó las 2.390.652 personas con al menos una dosis, esto es, el 47,8 % del total de la población autonómica mientras que son 1.469.728 las que tienen ya la inmunización completa contra la covid, un 29 %.