Los socios del PSPV elevan el tono para exigir la financiación

Si el síndic de Compromís, Fran Ferri, llamó el jueves pasado al Consell a plantarse, una vez que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dejó claro ante la Plataforma per un Finançament Just que no habrá avances rápidos y que el Gobierno ni trabaja en una propuesta, ayer el diputado en el Congreso, Joan Baldoví, pidió a la ministra que se aparte si no es capaz de avanzar. La petición de dimisión sitúa a Compromís en un discurso de oposición.

Mientras, Unides Podem también elevó el tono. El partido quedó descolgado la semana pasada cuando no se refirió en la sesión de control al jefe del Consell a una cuestión clave como la financiación, pero ayer presentó en el Congreso el estudio realizado por la plataforma Decidim, que defiende el derecho a decidir de los valencianos, que considera que el Estado «expolia» a esta autonomía y que reclama la soberanía fiscal de los valencianos.

Los diputados valencianos de Unides Podem, Txema Guijarro y Marisa Saavedra, participaron en la presentación del Informe sobre el Empobrecimiento del País Valencià 2020, en el que se urge a cambiar el sistema de financiación porque «empobrece» a comunidades como la valenciana. Al encuentro con la plataforma Decidim en el Congreso también se sumó el diputado Baldoví.

Más fácil que los indultos

Precisamente el portavoz de Compromís aseguró en la rueda de prensa en el Congreso, en la que reclamó a la ministra que se aparte, que hay mayor clima social para avanzar en la financiación y es más fácil que indultar a los condenados por el ‘procés’.

Baldoví cargó contra la titular de Hacienda por haber despachado a los representantes valencianos que exigieron la pasada semana avances en financiación y pidió su comparecencia.

El exalcalde de Sueca también lamentó que la ministra dijera que no hay un clima adecuado en el Congreso para lograr un consenso sobre la financiación cuando el Gobierno ha aprobado unos indultos que tampoco generan precisamente un clima favorable.

En opinión de Baldoví, es mucho más fácil abordar el asunto de la financiación. Y cree que la ministra debería reunirse con las autonomías en vez de invitar a la Comunitat Valenciana a ponerse de acuerdo con otras comunidades.

Mientras, el grupo confederal de Unidas Podemos urgió a cambiar el sistema de financiación al asumir el trabajo de la plataforma Decidim. El estudio señala que la financiación valenciana está lastrada desde los años 80 por el pacto que alumbró el Estado autonómico, donde se asumieron competencias de gasto sin tener en cuenta los ingresos necesarios. Según el estudio, la Comunidad Valenciana aporta fiscalmente unos 2.000 millones más de los que recibe, lo que supone un expolio, añade el documento. La diputada de Unidas Podemos por Castelló, Marisa Saavedra, recuerda que la revisión del sistema forma parte del acuerdo de gobierno con los socialistas.

Propuesta antes de diciembre

El secretario general de Unidas Podemos en el Congreso, Txema Guijarro, señala que el grupo confederal confía en que antes de diciembre el Gobierno ponga una propuesta concreta de financiación sobre la que discutir y que permita a las comunidades, especialmente la valenciana, «tener un modelo de financiación justo».

«Llevamos 121 años al menos empobrecidos por la infrainversión y somos ya la única región europea pobre que paga a su estado como si fuera una región rica» señaló Antoni Infante, portavoz de la Crida pel Finançament.