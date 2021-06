Alberto Fabra presidirá el congreso regional del PPCV

Con este nombramiento, Mazón da visibilidad al hoy senador territorial con quién mantiene una estrecha relación, al tiempo que da peso a la provincia de Castelló en un cónclave en el que el equilibrio territorial será una clave de futuro. De hecho, Mazón ya ha dejado claro que las direcciones provinciales tendrán cabida en su comité de dirección y se apoyará en los aparatos provinciales para movilizar a la militancia con la vista puesta en las elecciones autonómicas.

El congreso, al que está previso que asista el presidente del PP, Pablo Casado, será para los populares valencianos el punto de arranque una nueva etapa y que tiene como objetivo reconquistar la Generalitat tras dos legislaturas en la oposición.

Fabra es el único expresidente de la Generalitat de la formación sin mácula en la gestión ya que no ha estado salpicado por ningún escándalo de corrupción. Fabran está bien valorado dentro del partido y su figura no genera rechazo. El senador firmó en su momento el aval a Mazón, quién ya ha ido desvelando algunas incógnitas de su futura ejecutiva, entre ellas, la más importante: la elección de Maria José Català como secretaria general del PP. Cabe recordar que Català fue portavoz en la etapa de Alberto Fabra y la persona que el ex presidente eligió para sucederle. Génova, sin embargo, con la influencia de la entonces alcaldesa de València, Rita Barberá, optó por Bonig.