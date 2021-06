La viróloga del CSIC Margarita del Val se ha convertido, sin duda, en una de las protagonistas de la pandemia puesto que sus previsiones, en su mayoría acertadas, han guiado a la opinión pública y se daban a conocer datos que la Administración Pública no comunicaba.

En esta ocasión, la prestigiosa científica ha sido preguntada acerca del macrobrote de coronavirus que se ha originado en los viajes de fin de curso a Mallorca y que afecta a seis comunidades, entre ellas la valenciana (con 67 casos confirmados), y que por el momento ha dejado más de 500 infectados a espera de que se obtengan los resultados de los rastreos. El problema ya no es tanto por estos jóvenes que estuvieron en las Baleares del 12 al 18 de junio y que por el momento presentan síntomas leves, sino por los padres. "Calculo que los progenitores estarán por su cuarentena y no estarán vacunados. La mayoría no tienen riesgo pero habrá algunos que sí", reflexionaba.

En una entrevista en el programa de televisión 'Espejo Público' del Val asegura que este caso obedece "a la nueva fase de la pandemia" que, según la viróloga, "no ha acabado. Ha terminado la tragedia de los mayores muriendo" pero la covid-19 sigue en la sociedad.

De hecho, la advertencia de la científica se centra en que "ahora hay más personas que pueden transmitir el virus silenciosamente" y esto se debe a la vacunación. Y es que a la falsa seguridad que ofrece la vacuna (no hay que olvidar que pese a estar inmunizada, una persona puede contagiarse aunque los efectos) se suma "una mayor sensación de tranquilidad y que los vacunados pueden contagiar", señala del Val.

Otro de los riesgos de los que advierte Margarita del Val sobre la vacuna es que ahora "nadie enferma gravemente y lo detectamos cuando ya se ha extendido de una manera muy grande, a muchísimas personas de los cuales muy pocos tienen síntomas. Entonces, cada vez que detectemos un brote va a ser de muchas personas con una ramificación muy difíciles"

El foco en los interiores

"Hay que valorar cuántos de estos contagios están ocurriendo en interiores, en sitios cerrados. Porque los locales de ocio se están abriendo respetándonos unos a foros pero no teniendo en cuenta la calidad del aire y eso es lo fundamental para el contagio". De Val se refiere a que con la vacuna se están omitiendo otro tipo de medidas de seguridad como la mascarilla, la distancia o controlar la calidad del aire de los lugares cerrados: "si no se controla el interior, los interiores son sitios de macrocontagios".

Con respecto al uso de la mascarilla en exteriores, que dejará de ser obligatorio a partir de este sábado 26 de junio, la viróloga se ha mostrado en desacuerdo con la medida del Gobierno: "Creo que hay que seguir usando la mascarilla en exteriores con sensatez y responsabilidad", ha asegurado la científica española.