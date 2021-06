Algunas de las capas de hielo que hay bajo la superficie antártica tienen miles de años. Y en ellas se esconden los datos que permiten arrojar luz sobre cómo fue nuestro hábitat hace miles de años. Esta es una de las muchas líneas de investigación científica que se llevan a cabo en el continente helado, junto con otras no menos espectaculares, como la observación y recogida de datos meteorológicos en zonas tan remotas como la base Vostok rusa, cercana al Polo Sur. Y todas ellas se realizan de una forma extremadamente respetuosa debido al Tratado Antártico. Este acuerdo, firmado en 1959 por doce países, dio lugar a un trato que sigue vigente hoy en día: respetar, cuidar y preservar este la Antártida. Gracias a acuerdos de este tipo se contribuye notablemente a alcanzar un equilibrio entre el hambre de conocimiento y la necesidad de proteger un paraje de tal valor. No obstante, el mundo avanza a grandes pasos. Y la ambición humana por la conquista lo hace en medida proporcional. Marte es el mejor ejemplo de esta afirmación. Diversos organismos espaciales, tanto públicos como privados tienen puesto en el planeta rojo el punto de mira. Si bien poder conocer en profundidad a nuestro planeta vecino nos abrirá las puertas de muchos nuevos campos, no estaría de más realizar un acuerdo similar al antártico. La cooperación entre países ha dado lugar a grandes beneficios, tanto en contenido como para el continente. Imaginen si lo hiciésemos en otro planeta.