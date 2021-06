Las Corts cuelga la bandera Lgtbi en la fachada y Vox protesta

Las Corts Valencianes ha instalado esta mañana la bandera arco iris en su fachada principal para dar visibilidad al colectivo Lgtbi en el día del Orgullo. La cámara ha informado que lo hace en virtud de acuerdos adoptados por los partidos como el del 25 de junio de 2015 que comprometieron al parlamento valenciano a dar difusión a la visibilidad del colectivo Lgtbi y a trabajar contra su discriminación en la sociedad valenciana. La cámara añade que hoy día del Orgullo la instalación de la bandera cumple acuerdos vigentes del parlamento valenciano.

Sin embargo, el síndic adjunto de Vox José María Llanos ha presentado un escrito en el que exige la retirada de la bandera y añade que la doctrina del Tribunal Supremo no permite bajo ningún concepto la colocación de banderas no oficiales en edificios públicos. Según señala, la instalación de la bandera no resulta compatible con el marco constitucional y legal y con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas.

Llanos solicita que de manera inmediata se ordene la retirada de la bandera colocada en el puerta principal de las Corts y según lo dispuesto por el Tribunal Supremo y se atienda siempre al ordenamiento jurídico.