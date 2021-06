"Abracemos nuestra identidad", "Aquí está la resistencia trans" y, en definitiva, "los derechos trans son derechos humanos". Ese es el mensaje global que ha desprendido la marcha del Orgullo LGTBI+ en València. Una celebración llena de colores que ha inundado las calles de València durante esta tarde". Desde la Alameda hasta la calle Xàtiva, pasando por el puente de la Exposición y Colón, miles de personas han seguido a la cabecera de la manifestación, formada íntegramente por personas transexuales.

Tras un año de pandemia, el colectivo ha centrado la celebración de este año en la letra "T" de su acrónico, las personas transexuales, un día antes de que la Ley Trans Estatal se presente en el Consejo de Ministros mañana, tal como ha confirmado el Gobierno.

Bailes, sonrisas debajo de las mascarillas y una nutrida multitud paseaba por las calles centrales de la ciudad a ritmo de batucada para celebrar la diversidad y reivindicar los derechos de todo el colectivo, este año poniendo el foco en las personas trans. "El colectivo entero tiene que ser un aliado para la comunidad transexual, por eso estamos aquí hoy, para celebrarnos, reivindicarnos y apoyarnos", ha expresado Zoé, una joven de 20 años al inicio de la marcha.

El manifiesto no se ha leído ni a principio ni al final, como acostumbra a pasar, sino que ha ido reproduciéndose en un camión que ha acompañado a todos los asistentes a su paso. "Habrá ley, pero la queremos ya, porque estamos hartas de que nuestro pan de cada día sea la discriminación, el acoso, las violencias machistas y la exclusión social", decía un video a todo volumen que captaba la atención de los espontáneos que paseaban por la calle Colón. "No pedimos privilegios sino el reconocimiento de los derechos de las personas trans, que no son nada más y nada menos que derechos humanos", ha explicado Raquel Ruiz, coordinadora del grupo trans de Lambda, "y esto es lo que las entidades que nos acompañan hoy se han comprometido a defender".

"Solo ellos y ellas saben quienes son"

Verónica asistía a la manifestación con toda su familia. Su hija es trans y formaba parte de esa bandera que sujetaban niños y niñas con sus familias. "Es importante estar aquí porque depende de donde vivas, tienes unos derechos o otros. Tenemos que luchar porque la Ley Trans de apruebe porque despatologiza la autodeterminación y solo ellos y ellas saben quienes son", ha dicho a este diario.

En este sentido, Fran Fernández, coordinador general de Lambda ha apuntado que, «hoy estamos aquí porque queremos ya una ley trans estatal para las compañeras trans y también para recordar que cada derecho se ha conseguido luchando y hay que luchar también para defenderlo», al tiempo que ha añadido que «hay una parte de la sociedad empeñada en hacernos retroceder, pero no haremos ni un paso atrás porque tenemos un amplio apoyo social».

Este documento reconoce la libre determinación de género y la despatologización de las identidades trans porque no son privilegios sino la base para la igualdad real de las personas trans que hay que legislar. «Las mujeres trans somos mujeres; los hombres trans somos hombres; las personas no binarias existimos. Nuestra existencia no es debatible ni discutible», afirma. Y explicita el manifiesto: «como entidad feminista, nunca ganaríamos derechos a expensas de otras personas».

La marcha ha terminado, tal como estaba pactado, en la calle Xàtiva, frente a la Estación del Norte y ha transcurrido con normalidad.