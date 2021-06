Más de 900 opositores "en pie de guerra" por el gran número de suspensos

"La situación es de consternación y humillación", opina la portavoz de los más de 900 opositores a profesores de secundaria que se han movilizado a través de redes sociales bajo el nombre "Opositores en pie de guerra" y ante la alta tasa de suspensos "en todas las especialidades, pero en especial en matemáticas". Ayer presentaron alegaciones a los 67 tribunales evaluadores para impugnar su calificación que en algunos casos no llega ni al 1. "Este grupo nace espontáneamente a partir de los resultados de las oposiciones en la Comunitat Valenciana, humillantes para muchos de nosotros", explica la representante. Parte, añade, "de la humillación. Gente que obtuvo buenas notas en otras convocatorias no llegan al uno en esta. No se entiende. Además, hay una diferencia muy grandes entre tribunales".