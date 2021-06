Llega el verano y trae consigo una batería de nuevas medidas a la Comunitat Valenciana. El president de la Generalitat Ximo Puig ha anunciado las restricciones que estarán vigentes este verano en València, Castelló y Alicante hsata el próximo 15 de julio. Entre las medidas más destacadas está la aceleración de la vacunación a los menores de 40, siendo una de las prioridades de la Generalitat. " El próximo lunes se comenzará a vacunar a los jóvenes de entre 30 a 39 años tanto en los pueblos de la C. Valenciana como en las ciudades. Doce días antes previsto. En palabras de Puig, "julio va a ser el mes de la,vacunación de los menores de 40 años".

La vacunación ha cogido impulso esta semana con la llegada a Valencia de un nuevo cargamento de vacunas 161.000 dosis de vacunas contra el coronavirus para su distribución por toda la Comunitat Valenciana.

En su intervención, el president de la Generalitat, ha destacado que la vacunación avanza rapidamente y ese avance "está ayudando a superar la pandemia. Ahora mismo la población de riesgo son los jóvenes que no están vacunados. De hecho, en las últimas 24 horas, el 52 % de los contagios se dan entre los jóvenes de 15 a 29 años". Edades que coinciden con el último macrobrote de estudiantes en Mallorca en el que actualmente hay uno de ellos ingresado en la UCI.

También ha querido lanzar un mensaje de prudencia. "La pandemia no ha acabado y ninguno se puede confiar. Hay que tomar precauciones y por ello, hemos emitido una guía de recomendaciones para tener un verano y un otoño seguro. Como son la ventilación de los espacios cerrados y prudencia con la mascarilla. La Mesa Interdepartamental ha decidido recomendar que se use la mascarilla en los espacios abiertos".

Con respecto al uso de la mascarilla, la consellera de Sanitat, Ana Barceló ha hecho hincapié en su utilización. " El uso de la mascarilla es esencial en los espacios de ocio. Y hay que tener claro que el virus ataca a las personas no vacunadas que deben extremar precauciones. Por ello, recomendamos encarecidamente el uso de la mascarilla en espacios abiertos, excepto en espacios naturales. No hay presión hospitalaria, no estamos en una situación como la pasada, pero nos preocupa cómo evoluciona la incidencia. Hay jóvenes hospitalizados y eso nos preocupa". También ha resaltado la situación epidemiológica que vive la C. Valenciana en estos momentos y que obliga a mantener algunas medidas, "La población más afectada es la de 15 a 29 años. En términos de incidencia representarían 172 casos por cada 100.000 habitantes, no hay presión hospitalaria, no estamos en una situación como la pasada, pero nos preocupa cómo evoluciona la incidencia", asegurá Barceló.

Nuevas medidas coronavirus en Valencia, Castelló y Alicante

CASALES Y SEDES FESTERAS . Con respecto a los casales y sedes festeras: No habrá horario en casales y sedes festeras. Deberán regularlo los ayuntamientos.Podrán llevarse a cabo otras actividades no solo administrativas. Si se van a consumir bebidas y comida (barra libre), deberán acogerse a las limitaciones de la hostelería: es decir un aforo de 50%.

La Comunitat Valenciana ha pasado de ser una de las autonomías con la incidencia acumulada más baja, a experimentar un aumento de 19,4 puntos y situarse en 75'47 casos por cien mil habitantes. Esto ocurre tras conocerse la cifra de nuevos casos de covid en la C. Valenciana, que fue de casi mil contagios en la última jornada. El crecimiento de la incidencia acumulada ha traído un ligero aumento de las hospitalizaciones. Desde el 14 de junio, hace dos lunes, se ha pasado de 105 personas ingresadas en los hospitales con covid a las 126 notificadas ayer, un 20 % más. No obstante, sí que ha habido un descenso en las personas ingresadas en las UCI, al pasar de las 23 de hace dos semanas a las 14 de ayer. Tampoco se notificaron nuevos fallecimientos por lo que el número de decesos por la covid se mantiene en 7.450.