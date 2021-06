"Es un desconocimiento de la legislación flipante. Para ser matrona tienes que ser enfermera, someterte al examen Enfermera Interna Residente (EIR) y realizar dos años más de especialización", resume Mª Isabel Castelló, vicepresidenta de la Asociación Española de Matronas (AEM) y el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA). Realiza estas afirmaciones tras denunciar, junto a Asociació de Comares de la Comunitat Valenciana (ACCV) la oferta de másters en auxiliar de enfermería obstétrico-ginecológica en escuelas on-line ante las administraciones competentes.

"Estos seudotítulos constituyen un fraude por publicidad engañosa y que carecen de competencia y base legal. Desde el Cecova se recuerda que sólo las matronas, profesionales con los cuatro años del grado de Enfermería más dos años de especialización, poseen la formación oficial para cubrir las competencias necesarias en los cuidados obtétrico-ginecológicos y ejercer la profesión en España. Para cursar un master es necesario previamente cursar una formación de grado, engañando al posible alumnado", apuntan con contundencia.

Desde el CECOVA se alerta de que desde algunos centros de estudios ‘online’ se anuncian cursos a los que puede optar “cualquier persona”, sin que acredite su formación previa como enfermera, “para obtener una visión del embarazo, parto y puerperio, así como información de la matrona, de la reproducción y desarrollo prenatal, y de la intervención de la matrona en el embarazo”, así como poder “atender partos” según expone en un folleto a modo de presentación.

Las entidades consideran esta formación como un ‘falso máster’ porque contraviene toda la normativa legal para la obtención de títulos de profesiones sanitarias, incluidas las de especialistas, en España. De hecho, dicen que estas escuelas ofrecen la garantía del sello de un “notario europeo” que certifica la autenticidad del título, "desconociendo por completo que el único sello que da la validez de un título de “Matrona” es el del Ministerio de Sanidad". De hecho, los servicios jurídicos del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana estudian ya acciones legales contra los centros de estudios que impartan "el mal llamado máster en auxiliar de enfermería obtétrico-ginecológica"

"Es un peligro conceder títulos ilegales dedicados a engañar"

La ACCV y la AEM cuestionan que desde la Conselleria de Educación y desde la Conselleria de Sanidad se haya dado "un paso erróneo", al permitir que se publicite esta formación "sin controlar este tipo de títulos fraudulentos pueden generar problemas en los cuidados obstétrico-ginecológicos si no los realizan las únicas profesionales cualificadas para este fin: las matronas". Este colectivo profesional aclara que no tienen nada en contra de sus compañeras auxiliares (TCAEs) pero que "no se les puede confundir en titulación y competencias".

Así, Mª Isabel Castelló destaca “el peligro para la sociedad que supone impartir formación y conceder títulos ilegales en España por parte de empresas dedicadas a engañar y hacer negocio a cualquier precio”. "Una matrona no es cualquier profesional. Hay mucho desconocimiento. No solo estamos en el parto (que también) hacemos y decimos muchas otras cosas", concluye la representante.