El macrobrote de Mallorca deja un joven en la UCI y 470 aislados

Un joven ingresado en la UCI, 1.167 conagiados en toda España en 11 comunidades diferentes, 89 en la Comunitat Valenciana y 470 viajeros identificados y aislados de 8 institutos distintos. Es el resumen de la última actualización del macrobrote de jóvenes en Mallorca por los diferentes viajes de fin de curso en la isla.

La principal novedad es que uno de los jóvenes de Elx contagiados en este viaje se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Elx. El joven viajó con sus compañeros el pasado día 12 de junio y regresó el pasado día 18. El pasado día 22, martes, Sanidad notificó los primeros contagios del brote: 32 casos. Dos días después, el joven ingresó en el hospital al complicarse la evolución de la infección de la covid y está «en vigilancia estrecha».

Este joven se contagió durante el viaje a Mallorca, pero no es el único infectado del plan de fin de curso. En total, la Conselleria de Sanidad explicó que son 470 los alumnos valencianos de 8 institutos diferentes (donde ya habían terminado las clases) que están relacionados e identificados con este brote y que, por lo tanto, se encuentran aislados. De estos, 89 han dado positivo por coronavirus y, según detalló la consellera Ana Barceló, 23 son asintomáticos mientras 56 sí que han presentado algún tipo de dolencia.

Asimismo, además de los ocho viajes de diferentes institutos a la isla que se encuentran ya identificados y con las consiguientes pruebas diagnósticas realizadas, Barceló desveló que se está investigando un posible segundo brote de otro viaje a Mallorca que se hizo entre el 18 y el 23 de junio. Este afectaría a un centro de Valencia y uno de Alicante, aunque rechazó dar más datos hasta que no se hicieran las pesquisas pertinentes y se confirmaran.

Los brotes del viaje a Mallorca son un ejemplo de por dónde está evolucionando la pandemia: jóvenes, contagiados a partir de encuentros sociales donde no se guardan las medidas de seguridad como la mascarilla o la distancia de 1,5 metros y que, en su mayoría, no tienen una derivación hospitalaria. No obstante, un aumento muy grande de estos contagios (como está sucediendo) hace que aunque las probabilidades de sufrir complicaciones sean bajas, haya muchas más posibilidades de que sucedan como es el caso del joven de Elx ingresado en la UCI.

A este, el president de la Generalitat, Ximo Puig, le trasladó «toda la fuerza y el ánimo» tanto a él como a los otros hospitalizados, mientras la consellera ha garantizado que está controlado con una «vigilancia muy estrecha» y confió en que se recupere. No obstante, el ilicitano contagiado en Mallorca no es el único de menos de 40 años en el hospital con covid. Según indicaron desde Sanidad, entre los jóvenes hay un total de 20 menores de 34 años ingresadosen los hospitales valencianos con coronavirus.

Garantizar el rastreo

El hecho de que no estén vacunados (serán los últimos al seguir una citación por edades desde los más mayores a los más jóvenes) y que sean los que más interacciones sociales llevan a que, como indicó el president de la Generalitat, Ximo Puig, durante la rueda de prensa tras la Mesa Interdepartamental, los jóvenes sean «un grupo vulnerable frente al virus». «El virus ataca a quien no está vacunado», insistió.

En este sentido, mientras que la incidencia acumulada de la Comunitat Valenciana (en toda su población) se situó ayer en 83 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, en los jóvenes de entre entre 15 y 29 años a los que están vinculados mayoritariamente estos brotes, su tasa de contagio es más del doble: 172.

Ante estas cifras, Puig garantizó que los rastreadores tratan de buscar la trazabilidad de los brotes detectados entre jóvenes para hallar «todos los contactos posibles». «Hay que ser conscientes de que el virus ataca a quienes no están vacunados, que tienen que tener una prevención mayor», rogó, además de recordar que los jóvenes también pueden sufrir secuelas durante meses aunque «muchos son asintomáticos».