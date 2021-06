Los partidos del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem), PP y Ciudadanos (Cs) han acordado a sus candidatos para el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana tres años después de la aprobación de la ley que gestó el órgano en mayo de 2018 y una vez la Generalitat nombró hace dos semanas a sus representantes: Empar Marco, exdirectora de À Punt, y José Mª Vidal, exsecretario autonómico de Comunicación.

Los aspirantes deben pasar primero por la comisión de radiotelevisión pública de Les Corts el próximo lunes, 5 de julio, para su validación en el pleno de Les Corts del miércoles y jueves 7 y 8, el último del actual periodo de sesiones antes de vacaciones, según ha acordado la junta de síndics. Para salir adelante requieren de una mayoría de tres quintas partes de la cámara.

En concreto, el PSPV ha optado por Dolors López Alarcón, quien formó parte del consejo de administración de la extinta RTVV entre 1999 y 2011 e integró los equipos de trabajo de la Conselleria de Educación (1984-2021) y del Ministerio de Educación (2009-2011).

Compromís ha elegido a Àlvar Peris Blanes, doctor en Comunicación Audiovisual por la Universitat de València y coordinador de su plataforma digital, MediaUni, con experiencia en el campo de la comunicación política y el 'infoentretenimiento' televisivo.

Unides Podem, por su parte, ha acordado designar a Anna Gimeno, profesora del máster de Igualdad y Políticas Públicas de la UV y actualmente colaboradora en medios de comunicación como À Punt o La Ser, con más de 20 años de experiencia como periodista.

En la oposición, el PP ha escogido a Manuel Alberola, con experiencia en la dirección de Antena 3 Radio en Alicante y de COPE de Murcia, mientras que Ciudadanos ha seleccionado a Carmen Carretón, doctora por la Universidad de Alicante, profesora del grado de Publicidad y vicepresidenta de la Asociación de Investigadores en Relaciones Públicas.

Por su parte, Vox rechaza que el consejo audiovisual se vaya a votar en el último pleno cuando los candidatos no han pasado por la comisión y ha acusado al Botànic y al resto de la oposición de no contar con ellos. "Evidentemente, no nos han llamado para que hagamos nuestra propuesta, pero venimos llorados de casa", ha dicho su síndica, Ana Vega.

En la rueda de prensa tras la junta, la 'popular' Eva Ortiz ha sostenido que "habrá interés" en el gobierno de impulsar el Consell del Audiovisual después de tres años "incumpliendo la ley" y ha asegurado que el síndic del PSPV, Manolo Mata, contactó con el PP para conocer su candidato.

Entre el Botànic, Fran Ferri (Compromís) ha recordado que este órgano estaba previsto en la reforma del Estatut d'Autonomia y "se acabó de perfilar en 2018", celebrando que "por fin se ponga en marcha" como vienen reclamando desde el inicio de legislatura.

Estefania Blanes (UP) ha negado que haya prisas o cualquier "inconveniente" en hacerlo ahora, además de recalcar que "la elección se ha hecho cuando se ha considerado que se estaba en condiciones de poner en marcha el Consell del Audiovisual" y de recordar que la elección de la presidencia del ente depende de Presidencia de la Generalitat. A su vez, el Consell del Audiovisual tiene competencias para elegir a la presidencia del consejo rector de À Punt.