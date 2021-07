El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha desestimado un recurso interpuesto por la síndica del PP, Eva Ortiz, contra un acuerdo del conseller de Hacienda, Vicent Soler, en el que deniega información al PP sobre la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).

El TSJ entiende que la respuesta de Soler se ajusta a derecho porque la SGR no sería sector público.

La síndica del PP reclamaba conocer los contratos de servicios profesionales, como auditoría, asesoramiento jurídico, fiscal y laboral, defensa letrada y contratistas de la SGR. Soler informó de la existencia de un informe jurídico del Instituto Valenciano de Finanzas por el cual la SGR no estaba obligada a dar esa información.

No depende del Consell

La Generalitat alegó que la SGR no depende de su estructura administrativa ni forma parte de su sector público y, por tanto, no se le aplica el artículo del reglamento de las Corts que regula las peticiones de información de los diputados ya que la SGR carece de la condición de sociedad mercantil de la Generalitat. Es una sociedad mercantil, pero no de la Generalitat.

De ese modo, la sentencia falla la desestimación del recurso contencioso administrativo interpuesto por Eva Ortiz.

Con todo, la sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante la Sala tercera del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia.