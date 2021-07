Morera arremete contra las diputaciones y dice que no tienen sentido dentro de un proceso federalista en la UE

En su intervención, el presidente de la cámara autonómica valenciana ha asegurado que el federalismo “puede ser una vía, siempre y cuando se interprete para mejorar la calidad democrática en los procesos de tomas de decisión en la Unión Europea. Pero no podemos pedir para Europa lo que en el propio estado no funciona y en España hay elementos que no funcionan, cuando en el título VIII de la Constitución no se definen bien las competencias y la pulsión centralizadora usurpa competencias de las autonomías, como está pasando con el ingreso mínimo vital”.

“Además, -ha añadido Morera- necesitamos financiación. El federalismo puede ser útil para administrar bien los recursos públicos que tenemos y para ello, tenemos que modernizar nuestras instituciones y el entramado administrativo, en el que no tienen sentido las diputaciones provinciales”. Para ello, el president de les Corts asegura que un primer paso para ello, “es ponernos deberes, pero el clima político interno no es óptimo ahora para estos cambios”.

El president de les Corts ha recordado que hay regiones europeas que reclaman su papel, “entre ellas las que tenemos competencias legislativas, que representan a 200 millones de europeos y que estamos organizado a través de la CALRE. No tenemos que complicar la toma de decisiones de la Unión, pero hay que tener en cuenta las regiones que tenemos voluntad europeísta y que queremos coparticipar en la toma de decisiones en el ámbito europeo”.

En ese sentido, ha reivindicado el reconocimiento total de la pluralidad y diversidad de culturas europeas, con el reconocimiento de las lenguas oficiales “que deben reconocerse en el seno de la Unión para que hayan más elementos de cohesión y estar más unidos desde la diversidad que enriquece y que es uno de los principios fundacionales de la Unión Europea”.