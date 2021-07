El verano llega cargado de novedades en materia de seguridad vial. Quizá la más importante es el cambio de criterio para sancionar a aquellos que hacen uso del móvil indiscriminadamente en su coche. Hay que recordar que las distracciones son la principal causa de accidente.

Ahora solo por tener el móvil en la mano, aunque no sea con manos libres, la multa puede llegar a los 600 euros y 6 puntos de carnet. Otra de las cuestiones que no debemos olvidar es que ya no se podrá superar en 20 km/h los límites de velocidad durante los adelantamientos en carreteras convencionales.

El verano también llega con uno nuevo dispositivo para el coche que, en cuatro años, retirará el uso de los triángulos. Desde ayer ya es legal el uso de la señal luminosa V-16, que sirve para señalizar un peligro en la vía pública.

Cuatro años de convivencia

Así, los conductores que así lo deseen pueden sustituir el tradicional triángulo de preseñalización de peligro por un dispositivo luminoso (señal V-16) de color amarillo que se colocará en la parte más alta posible del vehículo inmovilizado. Ambos dispositivos –triángulos y señal V-16– podrán convivir hasta el 1 de enero de 2026, cuando los triángulos desaparecerán.