Casado: "Los valencianos echan de menos al PP"

En su intervención ha defendido su compromiso con la libertad lingüística y se ha rechazado el requisito lingüístico recientemente aprobado por el Botànic para el acceso a una plaza de funcionario: “La lengua no importa en los servicios sociales, importa que no haya abuso a menores y que el Gobierno lo tape”, ha afirmado en alusión al caso de la condena al ex marido de la vicepresidente Mónica Oltra. Para Casado la apuesta futura debe ser por lo que ha calificado como un “bilingüismo cordial”.

En su decálogo, Casado ha asegurado que si gobierna acabará el Corredor Mediterráneo, apostará por la alta velocidad y defenderá la ampliación del Puerto de València. También se ha comprometido con la industria automovilística, el turimo y el campo.

La alusión a la vecina Cataluña no ha faltado: “La Comunitat Valenciana es demasiado importante para que os degraden a un apendice de los paises catalanes, la Comunitat tiene identidad propia”, ha señalado.