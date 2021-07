11:34

La presidenta del PP de la ciudad de Valencia y futura número dos del partido en la Comunitat Valenciana, María José Catalá, ha reivindicado este sábado la figura de Rita Barberá -fallecida en 2016- de cuya primera toma de posesión como alcaldesa se cumplen 30 años dentro de dos días.

En su intervención al inicio del XV congreso regional del partido, que se celebra en el Palau de les Arts, Catalá ha afirmado que "la justicia en política en esta ciudad es devolver el 'cap i casal' a los valencianos y ser alcaldesa de Valencia, y lo voy a hacer porque los vecinos no merecen un gobierno sectario y porque tenemos que restablecer la memoria de Rita Barberá".

"Es de una enorme miopía política y evidente inseguridad no reconocer este año la labor de un apersona que transformó Valencia. Lo primero que haré cuando sea alcaldesa será nombrarla alcaldesa honoraria", ha agregado.

La futura secretaria general del PP en la Comunitat ha dado la bienvenida al cerca del millar de asistentes al congreso "al emblema de la ciudad, de lo que sabemos hacer en el PP", en alusión al coliseo operístico donde se celebra el cónclave.

En alusión al futuro presidente, Carlos Mazón, Catalá ha mostrado su agradecimiento "emocionado" y se ha comprometido a ser su "fiel escudera" para "hacer tu camino más ligero".

"Cuando me propuso ser secretaria general yo estaba embarazada -ha dado a luz hace una semana-. El feminismo no es una cuestión de izquierdas, sino de ser capaz de desarrollar un proyecto personal sin renunciaciar a nada, de tener un compañero que permite ausencias y te hace sentir segura. El feminismo es una cuestión de todos, y para mí Mazón se ha convertido en la persona más feminista que he conocido, por su cariño y atención".

En este sentido, ha agregado que "Mazón es garra, seguridad, es liderazgo, tranquilidad, empatía, buen humor, fortaleza, y es una persona que comparte. Os vais a sentir muy orgullosos de tenerle como presidente. Es honesto, va a ganar las elecciones y va a ser president de la Generalitat Valenciana".

"Veo a Ximo Puig nervioso con él -con Mazón-, permanentemente en Alicante reivindicándose, aunque ya sea tarde. Se ponen histéricos cuando Casado dice que va a hacer una convención nacional en esta ciudad. Nunca he visto a (Joan) Ribó escribir un tuit tan rápido, ya sabéis que no trabaja mucho, que no va muy rápido", ha añadido en alusión al alcalde de la ciudad.

Por último, Catalá ha agradecido la labor de la presidenta y secretaria general salientes, Isabel Bonig y Eva Ortiz.

También el expresident de la Generalitat y presidente de la mesa del XV Congreso del PPCV, Alberto Fabra, ha tenido palabras de recuerdo para la expresidenta regional del partido, Isabel Bonig, que "dio la cara para defendernos a todos sin agachar nunca la cabeza".

"Es un día también de gratitud hacia todos los que habéis hecho la travesía del desierto. En los partidos hay momentos buenos y malos, pero siempre hay personas dispuestas a dar lo mejor de sí mismos en cualquier circunstancia, a todos los que han llevado nuestra voz en las instituciones, gracias por haber mantenido vivo al PP, por llevar esperanza a la gente", ha añadido.