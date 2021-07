El fuego quema 40 hectáreas en Jalance en una jornada con más de 38 grados

Ayer viernes la Comunitat Valenciana vivió un ensayo general de lo que puede reproducirse este fin de semana: temperaturas muy altas con vientos de poniente, un cóctel muy peligroso para las masas forestales y bosques de nuestro territorio. El primer incendio forestal de la campaña de verano afectó a 40 hectáreas en Jalance y, afortunadamente, fue sofocado en unas horas. Las causas todavía se desconocen. Sin embargo, sí se sabe que esta localidad del Valle de Ayora registró la temperatura más alta de toda la Comunitat Valenciana, con 38,4 grados, y la segunda de España.

El incendio se originó a las dos de la tarde, cuando la temperatura ya tocaba los 36 grados. Las llamas se podían ver desde la carretera N-330, ya que se originó en una loma cercana a la vía. Por fortuna, a las dos horas de declararse, Emergencias de la Generalitat lo dio por estabilizado.

Temor a que llegara al pueblo

En total, afectó a un total de 40 hectáreas de monte bajo y olivos, según afirmó el alcalde de la localidad, Manuel Gómez, a este diario, quien reconoció que el principal temor era que el fuego cruzara la carretera nacional y se propagara por el pueblo, ya que detrás de las viviendas comienza el monte de pino. No obstante, las llamas obligaron a cortar el suministro eléctrico en la zona y a establecer la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF).

Según el servicio del 112, se desplazaron al lugar ocho medios aéreos, dos unidades de bomberos forestales, dos autobombas y tres brigadas de la Diputación de Valencia. Además, en las labores de extinción también participaron bomberos voluntarios de Cofrentes y Ayora, una dotación de Bomberos de València y un agente medioambiental.

Cabe recordar que el pasado año, la Comunitat Valenciana registró el menor número de incendios forestales y hectáreas quemadas de los últimos años. El balance de 2020 fue de 252 incendios, 21 menos que el año anterior, y 698 hectáreas quemadas, según la Generalitat, un 28 % menos que en 2019.

Pero el primer fin de semana de julio también será el primero del verano con altas temperaturas que se espera superen los 40 grados en algunos puntos del interior de la Comunitat Valenciana, según la Agencia Española de Meteorología (Aemet). En concreto, las comarcas centrales y la Vega Baja serán las que experimenten las temperaturas más extremas.

Durante el día de ayer el viento de poniente, que sopló con intensidad, elevó el termómetro en varios puntos del interior, como en el caso de Jalance. El resto de máximas estuvieron dos grados por debajo, con los 36,1 grados de Ademuz y los 36,8 grados de Utiel.

Las mínimas, por otra parte, aún no fueron excesivamente elevadas, algo que sí puede suceder a lo largo del fin de semana. No obstante, las mínimas no bajaron de los 20 grados: en València la mínima fue de 21 grados. El año pasado, a principios de julio, hubo mínimas de 24 y 25 grados, que de repetirse durante el fin de semana provocarían alguna de esas noches calurosas en las que dormir se convierte en tarea difícil.