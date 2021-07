Primera lección: «No estamos educados en un mundo de cambios e incertidumbres, por lo que en cualquier situación que se escapa de nuestro control, entramos en pánico». Lo dijo Richard Gerver, consultor de gestión, desarrollo de liderazgo y conferenciante británico a propósito del principio de la pandemia y la ansiedad colectiva por agotar las estanterías de papel higiénico en las supermercados, un ejemplo cómico que refleja muy bien esas primeras semanas caóticas. Lo apuntó en su conferencia virtual en ESIC Bussiness & Marketing School, dentro de la programación de la séptima edición del congreso internacional de innovación aplicada, IMAT 2021, que se ha celebrado este jueves y viernes en València.

«La pandemia ha constatado que nuestra educación se mide en certidumbres y ya no podemos proyectar el aprendizaje hacia un sistema certero, pues el futuro va a estar lleno de crisis de salud, económicas y sociales», añadió el experto. Este desencaje trae enfado, dice Gerver, y esta sensación de decepción alimenta el auge de los «extremismos y el populismo a nivel global». «La educación nos dice que si obedecemos el camino establecido conseguiremos estabilidad, seguridad y certezas, pero esta afirmación es cada vez más falsa y la ciudadanía culpa a las autoridades de ello. De ahí nacen iniciativas como las de Donald Trump, el Brexit en Europa o la victoria de Bolsonaro en Brasil», detalló el conferenciante durante el IMAT 2021.

Segunda lección: «Ya no podemos educar a seguir un camino y aferrarnos a él, porque eso ya no existe». Para Gerver, el futuro de los estudiantes, su vida laboral, pasa por el «emprendimiento, creatividad, curiosidad y conocimiento de diferentes áreas».

¿Cómo? Hay que decir adiós a una vision unificada del desarrollo y abrir la puerta a la actividad a través de la imaginación y la creatividad. «Dijo un premio Nobel que no quería a nadie en su equipo si no tenía la habilidad de hacer preguntas estúpidas, creo que es una frase a analizar», indicó Gerver en el ESIC. Un equipo. Un entorno de confianza para poder aportar sin miedo a juicios o a la competición. El razonamiento es que centrarse solo en las calificaciones del alumnado «ya no sirve de nada».

Las empresas, dice el conferenciante, «buscan habilidades interpersonales, sociales, personas 3D». Poner el foco en las relaciones humanas y sumar a través de compartir y de redes de conexión en diferentes áreas. «Es la era de la colaboración. Las generaciones futuras tendrán retos serios y tenemos que crear vínculos», recalcó. Tercera y última lección que dejó el británico a sus oyentes de València: «El poder de la innovación nace de las conversaciones y la colaboración entre personas». En conclusión, «salir del túner unificado de una disciplina, desviarse del camino marcado desde la infancia para pasar más tiempo comunicando y compartiendo», concluyó antes de diluirse en un aplauso unánime de toda la sala.

Crear tu propio destino

Richard Gerver se despidió con la promesa de venir pronto a España y, apenas unos minutos después, entraron en escena Pilar Jericó; empresaria, escritora y conferenciante; Jesús Campos, Educador Socialy Juan Carlos Jiménez, Director Comercial de la empresa Puma para dar comienzo a una conversación a tres que llevaba por nombre: «Crear tu propio destino afrontando barreras y superando miedos».

Jesús hablaba como educador social y por haber sido algo que sus compañeros de conversación llamaron un «caso de éxito». Él, gitano y de la barriada de Las Palmeras en Córdoba, fue el primer joven que fue a la universidad en su comunidad. Jericó y Campos pusieron en valor el papel del profesorado. La primera, destacando la necesidad de «acompañar a las personas y no solo impartir contenidos, sino entenar habilidades». «Todo niño o niña tiene fortalezas», apuntó. En la experiencia de Jesús, lo que más le impulsó a seguir estudiando es «tener personas a mi alrededor que creyeran en mi, tanto en mi familia como en el colegio. Los profesores son una pieza clave», explicó.

Juan Carlos Jiménez apuntó que las desigualdades agravaron los efectos en las familias más desfavorecidas en materia de educación durante la pandemia. Jesús coincidió: «En Las Palmeras, fue difícil adaptarse a las clases para aquellas familias que no tenían recursos digitales o conocimientos superiores, además de que las prioridades de las familias son a corto plazo. ¿Qué voy a comer hoy? ¿Tendré un techo bajo el que dormir?», argumentó.

«No hay cambio sin aceptación»

¿El miedo hace aparecer oportunidades? Según Pilar Jericó, sí. «Si no llegamos a las necesidades básicas es difícil afrontar otros temas, pero en estas situaciones hay gente que sabe verlo distintoy salir adelante», dijo. «Cuando llegó la covid había miedo pero aceptar la situación es el primer paso para que un cambio suceda y la educación ahí es fundamental». «No puede ocurrir un cambio positivo si no se acepta la realidad. A partir de ahí, nos podemos atrever a soñar», añadió Jericó.

Por último Jesús Campos indicó que la figura del profesor ha de poner en el centro a las personas. «Yo soy alumno pero también soy persona. Jesús, gitano y de las Palmeras, vengo de una realidad complicada que se ha de tener en cuenta en un sistema que no responde, aunque los docentes sí lo hagan», concluyó el educador.

Una edición del IMAT que giró en torno al desarrollo de organizaciones inteligentes y sostenibles con capacidad de adaptación a nuevos entornos y circunstancias, generados en momentos de crisis y los nuevos contextos sociales, económicos y tecnológicos que crearán futuros retos para la sociedad.

«LabODS busca ayudar a las empresas valencianas a que implanten prácticas sostenibles»

La séptima edición del Congreso Internacional IMAT de la escuela de negocios ESIC incorporó ponencias, talleres y también presentaciones de proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En este sentido, en una de las jornadas se introdujo al público el proyecto LabODS de la Comunitat Valenciana, una iniciativa impulsada por la Dirección General de Cooperativismo y Emprendimiento de la Generalitat que busca, a través de un equipo académico de las distintas universidades (ESIC, Universitat de València, Universitat Jaume I de Castelló y La Florida Universitaria) trabajar y avanzar en la aplicación de estas metas en el tejido empresarial valenciano.

Para explicar de qué manera se está «aterrizando» el concepto de ODS en las empresas valencianas, la mesa contó con la presencia de la directora general de Cooperativismo, Teresa García Muñoz; María Jesús Muñoz, Catedrática de la Universidad Jaume I de Castelló; Ángel García, doctor de la Florida Universitaria; Pilar Alguacil, Catedrática de la Universitat de València y José Miguel Berné, coordinador del área de grado de ESIC que hizo de moderador.

Berné comenzó el turno de palabra explicando que el proyecto se trata de «ayudar a implantar la sosteniblidad dentro de las empresas, a través de un espacio de investigación-acción que se muestra al tejido productivo de la Comunitat para que puedan aplicar medidas que vayan en la línea de los ODS».

Pilar Alguacil indicó que su línea de investigación va dentro del área de cooperativas agroalimentarias, a través de la cátedra de la UV con el mismo nombre. «Estamos trabajando en un monográfico sobre el impacto de las cooperativas agroalimentarias en el desarrollo rural», apuntó. Por su parte, María Jesús Muñoz añadió que uno de los objetivos del equipo de LabODS es «profundizar en el concepto ODS y en cómo trasladar esa idea al tejido empresarial y tenemos que aterrizarlo para comprobar si se está haciendo o es puro simbolismo». «Los análisis nos servirán para ver el estado de estos objetivos en su implantación empresarial», indicó. Ángel García recogió el guante y aportó que se ha trasladado una encuesta a más de 300 empresas valencianas para, a través de una bateria de preguntas, «valorar cómo y a qué nivel se están implantando las medidas sostenibles».

Preocupación de las empresas

La directora general de Cooperativismo terminó la mesa apuntando que muchas mercantiles se dirigían a la institución porque «no sabían cómo trabajar el tema» aunque sí había una «preocupación» por hacerlo. Dentro del análisis académico se aborda también el nivel de participación de los trabajadores en la empresas y el nivel de toma de decisiones de los empleados, dentro del apartado «innovación social».

Así, LabODS servirá para diagnosticar el volumen de medidas alineadas con los retos globales que están aplicando las empresas valencianas y una vez obtenidos los datos, poder comenzar a proponer líneas estratégicas a seguir. El objetivo: Un tejido mercantil sostenible.