Fin a los plásticos de un solo uso

Para finales de año, el Gobierno espera tener lista la ley. Con todo, en una reciente nota informativa de la Subdirección General de Economía Circular de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) confirma que las restricciones «a la entrada en el mercado y las obligaciones de marcado entrarán en vigor a partir del 3 de julio de 2021», según informó Europa Press.

Ya hace dos años que la Unión Europea aprobó una directiva que anunciaba la eliminación de los plásticos de un solo uso, cuya entrada en vigor oficial se produce hoy. Concretamente estableció que quedaba prohibida la venta de cualquier producto fabricado con plástico oxodegradable, con microesferas de menos de 5 milímetros, bastoncillos de algodón, cubiertos de plástico, platos, pajitas, palitos agitadores de bebidas, el palo de los globos, los recipientes de poliestireno expandido y los vasos de ese mismo material.

Adicionalmente, hoy entran en vigor en el conjunto de la UE una serie de obligaciones de marcado para compresas, tampones higiénicos y aplicadores de tampones; toallitas húmedas; productos del tabaco con filtros y vasos de bebida. El pasado 31 de mayo, Bruselas urgió a los 27 países miembros a que garanticen que las nuevas reglas «son aplicadas de forma correcta y uniforme» en bloque.

Desde las organizaciones de consumidores celebran que por fin entre en vigor una normativa muy necesaria y que cumple con los objetivos de Agenda 2030, pero lamentan que su aplicación puede quedar en «papel mojado».

Pau Bernad, secretario general de Facua en la Comunitat Valenciana, explica que la directiva europea «no es de aplicación directa, sino hay que cada país ha de hacer una trasposición de la ley». Pero llegada la fecha de su entrada en vigor, el Gobierno de España no ha hecho los deberes. «Las consecuencia de esto que en esta fecha no vamos a tenerla, en el mejor de los casos, hasta a final de año».

El artículo 14 de la directiva europea habla del régimen sancionador que evitaría la fabricación y venta de estos plásticos, «pero lo deja en manos de los Estados y en España no tenemos aún ninguna norma». «Es una legislación europea que por mucho que el gobierno español diga que la va a aplicar, no hay manera de hacerla cumplir porque no hay régimen sancionador», señala Bernad.

Fabricación y distribución

Hay que reseñar que lo que prohíbe la norma es la introducción en el canal de distribución, pero el comerciante que ya lo ha adquirido lo puede vender por lo que desde el ministerio se está haciendo un análisis jurídico para determinar las posibilidades de su aplicación directa.

Muchas grandes cadenas de distribución ya han asumido esta directiva y han dejado de vender estos productos. Sin embargo, la gran batalla estará, probablemente, en el pequeño y mediano comercio. Desde Facua advierten que a España ya le ha caído alguna multa «por no trasponer algunas normas a tiempo», señala Pau Bernad, que considera que sin régimen sancionador lo máximo que podrá hacer el Gobierno para prohibir su uso «será la retirada de los productos de los establecimientos, pero no mucho más».

Sí es aplicable

A pesar de la ausencia de norma, el Gobierno indica que las marcas «deberán cumplir» con las especificaciones de marcado de los productos de plástico de un solo uso desde el 3 de julio, cuando el reglamento «es aplicable». La nota del ministerio añade que en el artículo 17 de la Directiva se insta a los Veintisiete a poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir con lo establecido a más tardar en esa fecha. No obstante, si para entonces (como es el caso) la directiva no está adaptada, se incluye «el mandato» a los Estados miembro de «aplicar las medidas necesarias» para dar cumplimiento a estas medidas.

En ese sentido, el ministerio afirma que para dar cumplimiento a lo establecido en la directiva y, «teniendo en cuenta el efecto directo de las directivas» comunitarias cuyo plazo de trasposición ha vencido, las prohibiciones son «de directa aplicación en España desde esa fecha». Sin embargo, no explica la fórmula con la que se hará efectivo su cumplimiento.