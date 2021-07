«A Camps le deseo lo mejor en las dos causas que tiene pendientes»

Porque es la mejor.

Los sectores críticos pusieron el acento en su día en la dificultad de compatibilizar la portavocía en el Ayuntamiento de València, la secretaría general del PPCV y, además, la sindicatura en las Corts…

Primero, la capacidad de María José está fuera de toda duda. Segundo, María José tiene un concepto de capitalidad que me gusta mucho y que está pendiente en esta Comunitat. Una capitalidad de brazos abiertos, referencia pero integradora, y me parece muy interesante que esa capitalidad integradora la ejerzamos también desde lo alto del Partido Popular.

Va a ser la síndica, ¿no?

Lo decidiremos después del congreso.

¿Qué encaje va a tener Francisco Camps en esta nueva etapa?

No me lo he planteado. A Camps le deseo lo mejor en las dos causas que aún tiene pendientes.

¿Y sus pretensiones de ser alcaldable por València?

A mí no me las ha trasladado.

Pero públicamente sí lo ha dicho...

A mí no. La candidata a la alcaldía de València es Catalá, porque lo quiere el partido, pero, sobre todo, porque lo quieren los valencianos.

Ya ha encontrado cobijo en Madrid, pero, ¿ve a Toni Cantó volviendo a València?

No. Lo veo defendiendo y promocionando el español en el proyecto de Isabel Díaz Ayuso.

Con la salida que se le ha dado, ¿ha sido leal el partido con Isabel Bonig, que asumió las riendas del PP en su momento más complicado?

Isabel tomó la decisión de apartarse y no concurrir al proceso de primarias. Creo que ha sido un ejemplo. Lo he reconocido pública y privadamente. Es una mujer de partido, lo asumió en unas condiciones muy complicadas, nada más perder las elecciones, que siempre es muy duro para un partido de gobierno como el nuestro, y ella hizo un grandísimo esfuerzo. Va a tener siempre todo mi reconocimiento y el de todo el partido.

¿Va a estar Bonig en esta nueva fase?

El tiempo lo dirá, y sobre todo ella. Hay que ser respetuoso con los procesos de cada uno y, desde luego, a Isabel no le va a faltar mi absoluto respeto a la vez que mi mano tendida permanentemente.