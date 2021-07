Carlos Mazón toma el control de un PP ansioso por recuperar la Generalitat

Oficialmente quedan dos años para que termine la legislatura del Botànic, pero los populares valencianos tienen prisa por recuperar la Generalitat. La victoria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y la tendencia al alza que apuntan los sondeos, ha generado un clima de optimismo y de ganas de ir a las urnas que ayer invadió el Palau de les Arts, donde el PPCV celebró su XV Congreso Regional y proclamó a Carlos Mazón presidente.

Casi como en los buenos tiempos de las mayorías absolutas y de congresos sin rastro de contestación interna, el alicantino tomó las riendas de la formación y lo hizo con el 99,6 % de los votos, un contundente respaldo que, eso sí, viene después de un proceso de primarias contra el alcalde de Ayora, José Vicente Anaya, que, si bien nunca fue una amenaza real, le obligó a pasar por el escrutinio de la militancia.

Ayer, fue el turno de los compromisarios y compromisarias, convocados a un cónclave exprés (apenas duró tres horas), en el que sin traumas se puso fin a la etapa de Isabel Bonig. Mazón, cuya candidatura despertaba recelos al ser considerado en algunos sectores del partido como el heredero del zaplanismo, llega, sin embargo, con el horizonte despejado, al menos a nivel orgánico. Un punto de inflexión con el que los populares pretenden olvidar los seis años de travesía en el desierto como oposición y recuperar, cuándo antes mejor, el gobierno de la Generalitat.

La idea de que con esta renovación, empieza la cuenta atrás del Botànic fue el mantra que se escuchó durante toda la mañana y que repitieron, uno a uno, todos los intervinientes, entre ellos, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, encargado de inaugurar el congreso. «Es el principio del fin del Botànic», aseguró el número dos de Pablo Casado y el principal muñidor de la renovación del PP valenciano a favor del alicantino.

Y es que presidente de la Diputación de Alicante llega a la presidencia del partido, con la portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, Maria José Català, como número dos, y con el respaldo de la plana mayor de Génova, que puso sus ojos en él hace ya meses. Una elección que, en todo caso, refuerza la nómina de dirigentes afines a Pablo Casado, quien nunca se sintió cómodo con Bonig y mucho menos con una dirección r que en su día apostó claramente por Soraya Sáenz de Santamaría en el congreso de la sucesión de Mariano Rajoy.

Cruce de elogios

La total sintonía del nuevo líder de los populares valencianos, con quienes forman parte de la ‘pomada’ popular quedó patente en la jornada de ayer, no solo por el cruce continúo de elogios: «Un político de raza», lo llamó Pablo Casado; «una persona decidida y un gestor eficaz, añadió Egea; sino, sobre todo, por las numerosas presencias.

Nadie quiso perderse un acto, que sirve de previa a la convención nacional que el PP celebrará en València el próximo mes de octubre, acto concebido como pistoletazo de salida para la larga precampaña de Casado hacia la Moncloa.

Así, a la proclamación de Mazón, acudieron varios miembros de la dirección nacional (Ana Beltrán y Antonio González Terol), pero también dirigentes regionales o provinciales (de Baleares, Albacete o Málaga) o Fernando López Miras, presidente de Murcia. «En Murcia empezó todo y en València continuará todo», apostilló Egea en alusión a la moción de censura que acabó en las elecciones anticipadas en Madrid.

El glamour popular lo puso también el alcalde de Madrid, José Luis Almeida (que recibió una de las ovaciones más sonadas), y el exsíndic de Ciudadanos de las Corts, Toni Cantó, recién acomodado por Ayuso en su Gobierno.

La guinda la puso el presidente del PP nacional, Pablo Casado, quien clausuró el congreso con un discurso en clave valenciana y en el que enarboló un decálogo de compromisos para la Comunitat Valenciana si llega a la Moncloa. Entre las promesas, el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, pero también el nuevo modelo de financiación, aunque con una referencia al modelo de 2002 que dio munición al PSPV.

Con un partido entregado a la causa, Mazón defendió una idea de partido «en el que caben todos» y que sirva como «instrumento» para mejorar la vida en la Comunitat Valenciana. En ese deseo de un cambio político, Mazón pidió al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que convoque elecciones y no pierda el tiempo con reuniones con la ministra de Hacienda tras el fiasco del cambio del modelo de financiación.

Reivindicaciones

«Quédate en tu despacho quieto, tómate un zumo de naranja y convoca elecciones», espetó, en tono campechano. Aunque el agua para todos y el mantenimiento del trasvase del Tajo fue el hilo conductor, Mazón sorprendió al inaugurar su lista de reivindicaciones con el apoyo al Club Náutico de Vela como sede de la próxima edición de la Copa del América de vela, el evento por antonomasia de la etapa de Francisco Camps y la fallecida Rita Barberá.

Mazón enarboló un discurso liberal de bajada de impuestos y colaboración con la privada para la gestión de los servicios públicos, pero también con un fuerte compromiso social, hasta el punto de que, aseguró, de todos sus compromisos, priorizaba el de no fallar a los más vulnerables. «No voy a avanzar sin ellos». Muy crítico con la gestión del Botànic (listas de espera disparadas, brecha social, etc, denunció), exigió un plan de choque exprés para los jóvenes. «El cambio no lo para nadie, se acaba el tiempo de la división, el fin del ninguneo, hay que pisar fuerte en Madrid», aseguró en alusión a la necesidad de poner fin al Botànic.

un cónclave muy concurrido. 1 La expresidenta del PPCV, Isabel Bonig, saluda a Pablo Casado en presencia de Mazón. F

2 Toni Cantó y el líder del PP nacional. F

3 Casado, con la senyera que le regaló el nuevo líder del PP valenciano. F

4 El expresidente Alberto Fabra, con Mazón. F