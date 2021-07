«He visto cosas que vosotros no creeríais: Atacar naves en llamas más allá de Orión», decía Rutger Hauer en su monólogo final de Blade Runner. Algo así le reivindicó ayer el president de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, a su homólogo en el Gobierno de España y en el PSOE, Pedro Sánchez: ver más allá de las naves ardiendo en Cataluña y fijarse en las brasas en forma de deuda acumulada de las arcas valencianas.

Puig acudió ayer al Comité Federal del PSOE y si hay algo que copa las preguntas de los medios una vez los líderes autonómicos socialistas se sobrepasan los límites de la M-40 eso es Cataluña. Ahí, el jefe de los socialistas valencianos mostró su apoyo a Sánchez abogando por el diálogo con los independentistas, pero pidió que las reformas territoriales de España no se circunscribieran exclusivamente al problema catalán.

«Las reformas territoriales tienen que llegar a todas las autonomías», señaló Puig, quien insistió en la que se supone que es la gran bandera reivindicativa de la Comunitat Valenciana frente al Estado: la financiación. Así, pidió nuevamente su reforma y remarcó que esta debe llevarse a cabo «sin privilegios» para «poder garantizar los servicios públicos».

El «sin privilegios» y «a todas las autonomías» que utilizó Puig busca que las peticiones valencianas no se pierdan como las lágrimas en la lluvia, especialmente la que tiene que ver con los recursos económicos, esto es, el ansiado cambio de modelo de financiación. «Ahora hay asimetrías que no se pueden resistir», dijo señalando el pecado, pero no el pecador y dejando a la imaginación de quien quiera leer entre líneas a qué autonomías hace referencia.

Sobre la reforma de este modelo, el president autonómico indicó que no es que la Comunitat Valenciana se sume a la petición de Cataluña sino que esta «está encabezada por la Comunitat Valenciana». «Nos parece bien que Cataluña lo demande, pero nosotros ya estamos ahí», señaló el president. Así, su apuesta es por conseguir un nuevo modelo «que garantice la igualdad entre españoles», algo que, puntualizó, «ahora mismo no se está garantizando».

Al sistema de financiación, no obstante, se le está aplicando la conocida como primera ley de Newtton según la cual «un objeto en reposo permanece en reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre él».

En este sentido, recordó que el asunto «el Gobierno de Rajoy lo dejó apartado y ahora continúa aparcado». Vamos, que ni los primeros hicieron por abrir el melón del sistema de reparto de los fondos autonómicos ni los segundos, el ejecutivo actual, han cambiado el estado de quietud en la que aguanta la cuestión.

Por ello, pidió que en este «momento crucial» para España se tenga confianza en el Gobierno y se le apoye en las grandes cuestiones como el final del terrorismo o la integración europea. Aunque añadió que «desgraciadamente» la derecha es un «disolvente» para la cohesión porque creen que en una sociedad tiene que haber «derrotados», cuando, expresó, «la sociedad tiene que convivir desde el respeto y la cohesión».

«Muy lejos de un referéndum»

Puig también fue preguntado por un posible referéndum en Cataluña y como el resto de los líderes socialistas, aseguró que se está «muy lejos de esa situación» porque «de lo que se trata ahora es de dialogar». No obstante, si hubiera algún tipo de consulta «será la que prevé la Constitución, si hay algún cambio de estatuto». Así, con ese giro de la mejor defensa es un buen ataque preguntó «qué es lo que propone la derecha», porque, aseguró, el «inmovilismo nos llevó a donde estamos» y «el independentismo con la derecha ha crecido siempre desde Aznar hasta ahora».