Viernes y sábado de SMS para una semana de inmunización. Miles de valencianos y valencianas reciben a lo largo de este fin de semana su citación vía mensaje para ser vacunados contra la covid, un proceso que conforme van pasando las semanas va descendiendo en edad. Asimismo, hay que recordar que un envío de casi 300.000 vacunas de AstraZeneca asegura las segundas dosis.

Así, a lo largo de la primera semana completa de julio, se estrenará la citación masiva para los treinteañeros de la Comunitat Valenciana. Los nacidos entre 1982 y 1991 comenzarán a ser llamados en todos los departamentos de salud para recibir la primera dosis contra la covid, un grupo de más de 600.000 personas de los que ya tienen un pinchazo 83.266 treinteañeros, un 12 %.

Para este grupo están aprobadas las dosis de Moderna y de Pfizer mientras que la Comisión de Salud Pública deberá debatir sobre si se puede utilizar también la de Janssen que cuenta con la ventaja de completar la pauta con una sola inyección. De momento, el fármaco de Johnson&Johnson está validado hasta los 40 años.

No obstante, los treinteañeros no serán los más jóvenes en vacunarse esta semana. Las universidades comienzan a partir del lunes la inmunización del estudiantado que tiene previsto marcharse de erasmus o hacer un programa de estudio internacional en el próximo curso a partir de agosto. Son algo más de 5.000 alumnos que serán vacunados en los propios campus universitarios.

Otro colectivo que se vacunará esta semana son los cuarentañeros que continuarán con su avance en la inmunización. Esta es la década más numerosa por edad y ya tiene a 541.362 de los 841.000 que conforman esta franja con una dosis, esto es, más de seis de cada diez. Para los nacidos entre 1972 y 1981 además de las vacunas de ARNmensajero se está utilizando también la vacuna de Janssen.

Algo similar a lo que ocurre para los de 50-59 años que serán citados en su mayoría para recibir la segunda y definitiva dosis en caso de que no la hubieran recibido y la necesitasen. En la última actualización del Ministerio de Sanidad, un 75 % de este grupo etario tenían ya su pauta completa y faltaban unos 200.000.

También para segunda dosis serán llamados otros tantos sexagenarios. En la próxima semana se prevé terminar de proteger a todos los valencianos y valencianas de entre 60 y 65 años. Alrededor de 300.000 de estos recibieron a principios de abril el primer pinchazo con AstraZeneca y ahora se cumplen las 12 semanas indicadas en la ficha técnica.

De hecho, Sanidad aseguró que en algunos casos se había adelantado su inoculación hasta la semana 10 y 11, tal y como aconsejaban los expertos para poder blindarles ante el aumento de contagios y un posible incremento de la presencia de la variante delta (antes conocida como india) que tiene una mayor resistencia ante una sola dosis.

Tal y como ha publicado este periódico, el Ministerio de Sanidad ha repartido a las comunidades autónomas casi 3 millones de dosis de AstraZeneca en la última semana de las que a la Comunitat Valenciana le corresponden unas 290.000 (un 10 %). Esto hace que haya vacunas de sobra para garantizar las segundas dosis de este grupo y del personal esencial que cumple estas semanas también el margen entre la primera y la segunda dosis.

Por último, se espera que el grupo de entre 29 y 20 años pueda comenzar a ser citado de manera masiva a partir de la segunda semana de agosto, tal y como anunció la consellera de Sanidad, Ana Barceló, esta semana. El objetivo del Consell es que "al menos" todos los mayores de 18 años hayan recibido un pinchazo antes de septiembre.

Asimismo, durante esta semana también se ha puesto en marcha la web en la que los menores de 40 años pueden avisar cuándo no ser citados para evitar que les coincida con sus vacaciones. Con esta página no se elige la fecha sino que se marca qué semanas no se estará disponible..

Cabe recordar que la cita para vacunarse puede recibirse a través de un SMS en el móvil o a través de una llamada telefónica. Desde Sanitat manifiestan que los mayores de 40 recibirán una invitación para vacunarse, por SMS o llamada telefónica en las próximas semanas: "Por favor, compruebe que sus datos de contacto en SIP son correctos en el siguiente enlace: http://coronavirus.san.gva.es/es/web/vacunacion/datos-contacto. Si usted no pudo acudir a su cita recibirá una nueva invitación en las semanas siguientes".

Todos los grupos que tienen más de 80 años (nacidos en 1941 o antes), 75-79 años (nacidos entre 1942 y 1946), 70-74 años (nacidos entre 1947 y 1951), 66-69 años (nacidos entre 1952 y 1955) y 60-65 años (nacidos entre 1956 y 1961) tienen la citación masiva completada. Y desde la conselleria de Sanitat apuntan que si esta en algún grupo de edad mencionado arriba y no ha sido vacunado con ninguna dosis puede contactar con su centro de atención primaria para solicitar la dosis.