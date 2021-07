Vidas trans

El día del Orgullo LGTBI en 2021 centró la celebración en la letra «T» de su acrónimo en las personas transexuales. La Ley Trans Estatal se presentó al día siguiente en el Consejo de Ministros y volvió a elevar voces a favor y en contra ante las dudas que genera la legislación. Así, las personas trans centran el debate pero sin ser protagonistas ya que hablan de sus vidas, pero no es su voz la que se escucha.

Levante-EMV da voz en este reportaje a dos personas transexuales, dos referentes para un colectivo invisible que se ha cansado de estar oculto. Los dos son jóvenes y triunfadores. Ella se llama Daniela Requena y es una auténtica revolución en las redes sociales. Tiene 700.00 seguidores en Tik Tok cada día, suma y sigue. Él se llama Guillem Montoro y fue el primer concejal transexual de España. Ahora, alejado de la vida política, continúa su activismo para eliminar tabúes mostrando su realidad cotidiana y luchando contra estereotipos de género y físicos que obliga a hombres y mujeres a ser personas sin defectos.

Daniel y Guillem lanzan un mensaje positivo. No hablan de sufrimiento ni de marginalidad. Lo hacen desde el optimismo, aunque saben que el miedo y el dolor han acompañado (y acompaña) a muchas personas transexuales. Pero quieren «normalidad» y lanzar un mensaje positivo porque sus vidas han sido felices y son felices, y sus infancias, también. Por eso cuentan su experiencia en primera persona para evitar que la palabra transexual vaya unida a la de incomprensión, miedo y sufrimiento. Para ser un referente de personas transexuales y felices.

Necesitamos referentes en trabajos cotidianos para ser maestras, periodistas... Daniel Requena - Periodista con más de 700.000 seguidores en Tik Tok

Daniela es periodista. Y se nota. Sabe comunicar y habla sin tapujos de su transición, de sus operaciones, de sus ligues y sus amores, de sus trabajos, de su familia, de su infancia, del pene que tuvo y de la vagina que tiene... Ahí reside la clave de su éxito. Naturalidad cien por cien ante preguntas íntimas que obtienen respuestas sinceras, con dosis de humor y que dan luz ante un asunto desconocido que ella quiere visibilizar.

A esta joven de 29 años el éxito le llegó en pleno confinamiento, cuando decidió contar la experiencia de su operación de cambio de sexo en Tik Tok y sus seguidores se sumaron por miles. Ella agradece hasta el infinito que un cirujano privado, cuando empezó la pandemia -y Daniela se agobió ante la posibilidad de tener que esperar más de un año y medio para conseguir esa operación por la seguridad social que a saber cuándo se podría realizar en medio de una pandemia mundial que empezaba a visibilizarse- le «ajustara» el precio y le permitiera tener una nueva vida que ella ha contado y viralizado en redes sociales. «Mi cirujano me lo dijo claro: ‘tu no puedes tener ese pene ahí por más tiempo’.Así que de 20.000 me rebajó a 12.000 euros. Mis padres me lo financiaron y les doy las gracias de todo corazón. Conté mi experiencia en TikTok por probar porque yo creía que era una red social ‘de bailecitos’ pero oye, empecé a sumar seguidores y me alegra ser un referente», explica mientras se toma un té. Nada de café ni azúcar. Daniela se cuida. Por dentro y por fuera.

Compartimos lista de espera con enfermas de cáncer de mama y es normal que sean prioritarias, por eso necesitamos atención específica Guillem Montoro - Primer concejal trans en España

Habla de ser un referente para otros porque ella no tuvo ninguno. «Cuando yo verbalicé por primera vez ‘quiero ser mujer’ tenía 16 años. ¿Qué referentes tenía yo? La Veneno yBibi Andersen. Prostituta o actriz. Las respeto, por supuesto, pero no me representaban. Yo quería ser periodista.Las personas transexuales necesitamos referentes en espacios normalizados. Que haya transexuales enfermeras, médicos, profesoras, periodistas...», asegura.

La joven empezó su transición a los 20 años. Se marchó a Madrid y vivió un año en Nueva York, dos ciudades que le permitieron vivir y explorar sin ser reconocida o juzgada. Trabajó como periodista y sabe que su aceptación social y laboral también ha sido posible porque tiene un físico agraciado y «no se nota» que es una mujer trans.

De hecho, esa Daniela joven y desconocida, que temía decirle a un ligue esporádico que tenía pene y no vagina creía que cuando realizara su operación de cambio de sexo «no iba a decirle a nadie que antes había sido hombre, que nací con pene. Esa era mi idea, tener vagina y negar mi pasado porque sé que no se me nota y además, jamás le hice caso a mi pene. Estaba ahí, y punto.Y sin embargo, ¡ha sido todo lo contrario! Fue operarme, contarlo y gritar a os cuatro vientos que sí, que soy una mujer transexual y orgullosa estoy de ello. Me ha cambiado la vida, a mejor», afirma. Y consulta su apretada agenda llena de compromisos, entrevistas varias, sesión de fotos, programas de televisión, un libro pendiente...

Daniela es una mujer empática y entiende las críticas que ha suscitado la ley trans. «Parte del colectivo feminista critica que un hombre, con premeditación y alevosía y con intenciones malas y turbias se autodenomine mujer. ¿Puede pasar? Puede pasar pero eso es una mínima parte o posibilidad y así lo demuestran las leyes autonómicas que están aprobadas. Como las denuncias falsas en violencia de género. Algo irrisorio, que es la excepción absoluta, no puede hacer desaparecer la ley, porque protege a una inmensa mayoría. Pues eso. Necesitamos un marco normativo para ganar derechos. Las personas transexuales estamos aquí, existimos y no le hacemos daño a nadie», explica.

Guillem Montoro, que ha vivido la política desde dentro, lamenta que el «problema» de la ley trans sea eso, «una cuestión política». «Están haciendo política con un tema que es de derechos humanos. Se prioriza quien está liderando la iniciativa en un gobierno multicolor para frenar o dejar de hacer cosas que implican respetar los derechos humanos de la gente. Es de no tener nada, a tener un 30 %», afirma.

El joven ya no está en política, pero debutó por la puerta grande cuando asumió su acta como primer edil trans visible en una corporación municipal en España. Lo hizo en Paiporta, de la mano de Compromís, aunque a los tres años abandonó la política para dedicarse a un trabajo vinculado a la educación, en Castelló. «Cuando me dijeron que podía ser el primer hombre trans en ocupar un puesto político entendí que necesitamos referentes. Es importante que las personas trans ocupemos espacios cotidianos para que las familias no lo vean como algo negativo, de marginalidad. La sociedad nos debe ver en contextos normalizados que se alejen del discurso social de la exclusión porque tenemos nuestros estudios, trabajos, parejas, familias... y nuestro proyecto de vida», explica Guillem. Porque al final «no se habla de lo que no existe».

Define su transición como «fácil», con una familia que «me ha apoyado, comprendido y me ha dado todas las facilidades con absoluta normalidad». Con su pareja, que le ha acompañado antes y después del proceso de transición, se casó en marzo de este año. «Ya está bien, después de 10 años de relación», afirma entre risas. Guillem también ha pasado por el quirófano y lamenta esas listas de espera que les obligan a esperar años, aunque recalca que «hay que tener en cuenta que compartimos lista de espera con mujeres que han sufrid

o un cáncer de mama y son prioritarias, de eso no hay duda. Por eso tal vez necesitaríamos una atención específica para nosotros», explica.

No quiere llevar la etiqueta de «referente» pero sí visibiliza una realidad «que nadie te cuenta». Odia la búsqueda del «cuerpo perfecto» porque «no hay dos cuerpos iguales» y apuesta por una diversidad «enriquecedora» donde «todo el mundo esté representado».