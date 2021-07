Empieza la vacunación de los valencianos que se irán de erasmus el próximo curso

Las universidades han comenzado la inoculación de la vacuna contra la covid con el objetivo de que a mediados de agosto ya estén los cerca de 5.000 jóvenes completamente inmunizados para poder viajar sin problemas a sus países de destino. No tendrán que pasar así cuarentenas ni tener que realizarse PCR extra con el riesgo, además, de que un positivo impida el viaje.

La principal novedad es que son las propias universidades las que realizarán la vacunación. Lo hacen en sus propias instalaciones y con sus propio personal a partir de los trabajadores de los servicios de prevención laboral y en casos como la Universitat de València cuentan además con el apoyo de sus propios estudiantes y profesores de Enfermería.

Tanto a Ximo García como a Elena Tena la vacunación les permitirá evadir una cuarentena de 10 días al llegar a Noruega, donde tienen previsto viajar a mitad del mes que viene. "Es un alivio", coinciden los dos. La primera dosis la reciben este lunes y la segunda lo harán el 2 de agosto, pocos días antes de tomar el avión hacia su destino escandinavo.

"Para mí es un alivio de cara entrar a hacer prácticas en el hospital", explica Andrea Martínez, quien cursará 5º de Medicina en Peruggia, Italia, y donde espera realizar las prácticas que no pudo hacer durante este año al ser suspendidas para los de cursos inferiores a 6º. Ha acudido a la vacunación con una mochila de viaje porque, cuenta, la cita le llegó el viernes y ya tenía planificado irse a Galicia con unas amigas. "Me tocaba el martes, pero me han permitido adaptarlo, mis amigas están esperando para irnos en cuanto acabe".

A su lado, Victoria Arnau también espera un pinchazo que le tomará destino a Praga a partir del 2 de septiembre. Allí estudiará 3º de Economía. "Me da tranquilidad porque sino me tendría que hacer una PCR aquí y otra al llegar, la vacuna me permite irme segura", expresa. Del proceso, se enteró por el SMS y el correo electrónico que recibió de la Universitat de València: "No sabia nada, pero fue una buena sorpresa".