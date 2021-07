Un grupo de siete zapatistas ha llegado esta tarde a València tras pasar 52 días en una travesía en barco por el Atlántico que acabó en Vigo hace unos días. La comitiva, apodada como el Escuadrón 421 ha hecho una escala en la Plaza de la Virgen del cap i casal en su recorrido por España, donde se le ha recibido con una serie de actos culturales junto a la palabra de "varias luchas y resistencias del País Valencià atendiendo a los ejes de Lucha por el territorio, antiracismo, feminismos e internacionalismo".

Así, la plaza de la Mare de Déu dels Desamparats ha sido testigo de un encuentro entre zapatistas y más de 40 entidades valencianas. Se ha leído un manifiesto ante más de cien personas y se han organizado por colectivos para dar la bienvenida a los visitantes y explicar cada organización su lucha. Seguidamente, ha habido un espectaculo de dimonis y dansaes.

La idea, tal como explican desde la Xarxa Solidària del País Valencià Gira por la vida, es que esta visita sea el preludio a la llegada a partir del 15 de julio a París, de unos 150 zapatistas que recorrerán Europa "de forma simbólica". "Representa una especie de invasión europea a la inversa, haciendo alusión a la invasión de Cristóbal Colón, pero consensuada. Una acción que ellos llaman el 'Movimiento de la Europa que resiste'", dicen desde la delegación de apoyo del País Valencià.

Estos siete primeros visitantes recorren estos días España para visibilizar a la gran comitiva que llegará a mitad de julio. "Allí comenzará la llamada 'Gira por la vida', una llamada a vertebrar el mundo desde los movimientos de izquierda y frenar la destrucción a todos los niveles, medioambiental, social, políticamente...", detallan a Levante-EMV.

"Tenemos que dejar de centrar la solidaridad en los países de los llamados del tercer mundo y globalizar todas las luchas, de igual forma que se globaliza el sistema capitalista, tenemos que ser capaces de entrelazar luchas. El capitalismo es común si hablas de México, España o cualquier otro punto del mundo. Se ha de luchar en ámbito local pero sin perder de vista a quien lugar en todo el planeta. La clave, vertebrerar las luchas. Es una emergencia", explican desde la entidad de apoyo a la marcha zapatista en la Comunitat Valenciana.

"Complicidades por la vida"

Los zapatistas dicen que esta visita es para agradecer a los colectivos y personas que resisten en todo el mundo: “Vamos a agradecer a lo otro su existencia. A agradecer las enseñanzas que su rebeldía y su resistencia nos han regalado. A entregar la flor prometida. A abrazar lo otro y decirle al oído que no está sola, soloa, solo. A susurrarle que valen la pena la resistencia, la lucha, el dolor por quienes ya no están, la rabia de que esté impune el criminal, el sueño de un mundo no perfecto, pero sí mejor: un mundo sin miedo. Y también, y sobre todo, vamos a buscar complicidades… por la vida. ”