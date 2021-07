Mazón trasladará al partido el eje de la acción para suplir su ausencia en las Corts

Viento en popa en toda vale hacia el Palau de la Generalitat. Este es el espíritu que se ha instalado en los populares valencianos que el sábado celebraron un congreso regional que sirvió para dar por finiquitada la etapa de Isabel Bonig y estrenar una nueva con el alicantino Carlos Mazón al frente. Hay prisas y entusiasmo por volver a gobernar, pero al nuevo presidente podrían quedarle aún dos años por delante para la prueba de fuego de las urnas. Un tiempo considerable en el que el jefe de la Diputación de Alicante tiene el desafío de, más allá del devenir de la marca a nivel nacional, ocupar la agenda política y lograr que tanto su liderazgo como su proyecto cale suficientemente en la ciudadanía.

El ya presidente del PPCV está convencido de que carecer de escaño en las Corts no será un problema para visibilizar a ese nuevo partido listo para volver a gobernar, pero, en cualquier caso, su idea es hacer pivotar la acción política en el propio partido y también en el ámbito municipal, dónde Mazón se mueve con soltura y en el que será exigente. La ejecutiva presentada este sábado da pistas claves de cómo Mazón quiere que el foco esté en el partido, más allá de la actividad parlamentaria donde el líder popular no cree que se ganen o se pierdan elecciones.

El presidente popular tiene decidido una renovación en el grupo parlamentario para situar a su lugarteniente en el partido, la síndica del PP en el Ayuntamiento de València, Maria José Català, en la portavocía. Unos cambios que, todo apunta, no serán tan inminentes como se preveía y que se ejecutarán tras las vacaciones de agosto. Hay tiempo, apuntan, fuentes del nuevo PPCV, ya que hasta el Debate de Política General no hay citas importantes. Eso sí, para ese cara a cara, los cambios estarán ejecutados y será Català, y no Eva Ortiz, la actual síndica, quien lo protagonice. Mazón apenas ha integrado a tres diputados autonómicos en su nuevo organigrama, lo que evidencia que, más allá de las futuras listas, quiere que la acción política pivote en el partido. Es obvio que seguirán habiendo iniciativas parlamentarias de todo tipo, pero a diferencia de la etapa de Bonig, el eje no estará en la Corts. Bonig compatibilizaba el cargo de presidenta y de síndica lo que le permitía una doble actividad, aunque daba mucha importancia a la acción en las Corts. El partido tenía un papel más secundario. Ahora no será así. Mazón ha construido una mega ejecutiva, casi un comité de campaña, con un centenar de personas trabajando en áreas tan específicas como la diversidad, la agenda 2030, la infancia, el despoblamiento o la economía circular.

Además, ha anunciado grupos de trabajo específicos y activismo social y ecológico a través de códigos integrados en la ejecutiva. El objetivo es generar una actividad frenética, mover la agenda y conectar con la sociedad civil.

El día a día en los pueblos

Esa idea de partido activo se completa con la de poner el acento en el municipalismo. Con su organigrama, Mazón ha demostrado otra cosa. No comparte la filosofía de la anterior dirección regional de la no duplicidad de cargos, algo que vale, sobre todo, para quienes ocupan alcaldías.

Mazón está convencido de que el trabajo municipal, el día a día del partido en los pueblos, arrastrará voto, cuando llegue el momento, a favor de la Generalitat y de ahí que será muy exigente con el trabajo de alcaldes y alcaldesas en favor del proyecto global.