Los hospitalizados por covid se duplican en una semana tras alcanzar el "riesgo alto"

La Conselleria de Sanidad informó ayer de 1.970 nuevos casos, un nuevo récord diario en los últimos tres meses tras los 1.692 del sábado. Sobre los 1.970 nuevos casos se ha de tener en cuenta que no hubo actualización el domingo y esta cifra supone el acumulado de los resultados del fin de semana cuando, además, también se realizan menos pruebas por lo que las cifras de hoy podrían ser todavía mayores. Con los nuevos positivos notificados, la Comunitat Valenciana aumenta su incidencia acumulada hasta los 203 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, solo un punto por debajo de la media española. Los 203 casos por 100.000 habitantes son una tasa de transmisión que no se alcanzaba desde el 23 de febrero y que implica situarse en este indicador por encima del «riesgo alto» que se marca en los 150 casos por 100.000 habitantes. Así, en dos semanas, esta incidencia se ha multiplicado por cinco. Sin embargo, los contagios no se reparten de forma equitativa a lo largo de todo el territorio ni afectan igual a todos los grupos sociales.

Tal y como explicaron desde la conselleria, la mitad de los casos registrados en el último mes se ha producido en jóvenes entre 15 y 29 años en la Comunitat Valenciana. En este sentido, es concretamente la franja de entre 20 y 24 años la que mayor porcentaje representa (19,3%), lo que alza su incidencia acumulada hasta los 930 casos. La diferencia es importante respecto a otros grupos de edad y su tasa de contagio, según las cifras del Ministerio de Sanidad. Así, a partir de los veinteañeros, conforme aumenta la edad, disminuye la transmisión del virus porque aumenta la vacunación. Es lo que explica que los mayores de 80 tengan una incidencia de 45 casos por los 153 de los cincuentañeros o los 225 de los treinteañeros. No solo en edades se nota la diferencia de los contagios, también por territorio y en estos momentos es la provincia de Valencia la que acumula más casos. De los últimos 1.970 notificados, el 80 % son de la provincia central (1.592) por el 8 % que se registran en Castelló y el 12 % restante de la provincia de Alicante.

Esto tiene su reflejo en las hospitalizaciones con 205 ingresados en Valencia, el 83 %, de los que 16 están en cuidados intensivos. Las hospitalizaciones son el reflejo real de la pandemia con la vacunación en marcha ya que permite desgajar a los asintomáticos y conocer el nivel de afección real. Es, según recuerdan los epidemiólogos, la cifra menos interpretable y manipulable y su incremento en los últimos días es un dato de preocupación. Así, en las últimas 24 horas han tenido que ingresar 43 valencianos en centros hospitalarios por covid. Con ello, los hospitales valencianos tienen ahora mismo a 246 personas ingresadas, una cifra que no se alcanzaba desde el 3 de mayo, aunque en aquel momento había 57 personas en las UCI. El incremento de hospitales no ha dejado, no obstante, ningún fallecido.