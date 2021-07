El ‘matiz’ de Casado sobre el modelo de financiación

«No apoyaremos un cambio en financiación si no beneficia a todas las CC AA. No a enjuagues bilaterales como hizo el PSOE en 2009 con la Generalitat. Debe ser de consenso entre PP-PSOE como en 2002, y que cubra las necesidades por aumento demográfico, envejecimiento y despoblación». Este fue el mensaje de Casado, en el que se hacía eco de una entrevista concedida a un medio nacional, y que, según fuentes del PPCV, buscaba aclarar su intervención del sábado en Valéncia. La cúpula regional que el sábado comió en València con Casado mantiene que el líder nacional no apuesta por ese modelo como tal, sino por el consenso que generó. Apuntan que la clave es su alusión al factor de la población. En la entrevista Casado habla expresamente de contentar a las comunidades del «levante» infrafinanciadas, pero también a las de la España despoblada.