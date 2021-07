La comida del senador Argüeso en las Corts con tránsfugas de Cs que desata rumores de posibles nuevas bajas

El senador Emilio Argüeso, exnúmero dos de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, pero aún representante en la Cámara Alta por designación de las Corts Valencianes, ha reaparecido esta mañana, para sorpresa de muchos, por las instalaciones del parlamento valenciano, del que fue diputado la pasada legislatura.

Y lo ha hecho para comer con cuatro de los cinco diputados que han abandonado el barco naranja, Jesús Salmerón, Sunsi Sanchis, José Antonio Martínez y Vicente Fernández. Solo faltaba Cristina Gabarda, que también dejó Cs.

Argüeso ha coincidido con numerosos diputados de distintos partidos que le han saludado, ya que las Corts celebran hoy y mañana el último pleno del período de sesiones antes de cerrar el período prevacacional con un último pleno escoba a finales de mes.

La comida, incluso la presencia de Argüeso en las Corts, tenía cierto morbo porque muchos le sitúan en el timón de la operación que ha acabado con la pérdida de cinco diputados de los 18 que Ciudadanos logró en las elecciones autonómicas de abril de 2019.

Incluso su presencia ha desatado rumores de posibles nuevas bajas en la formación naranja. De hecho, una de las diputadas que estaba invitada a la comida y que se ha ausentado al final aún forma parte del grupo de Ciudadanos.

Su partido lo designó senador porque el entonces líder Toni Cantó, con quien estaba enfrentado, no lo quería en el grupo parlamentario. Argüeso acabó por dimitir como secretario de Organización autonómico para irse Madrid. Pero curiosamente ni Argüeso ni Cantó, que hasta no hace mucho competían por mover los hilos de la formación naranja en esta autonomía, ya hace meses que no están en Ciudadanos.

A Argüeso lo expulsaron por su participación en la operación que desbarató la moción de censura en Murcia que Ciudadanos y PSOE tenían acordada y que se frustró después de que varios diputados de Cs se negaran a apoyarla.

La expulsión de Argüeso casi coincidió en el tiempo con la marcha al PP de quien fue el responsable de Organización nacional del partido, Fran Hervías, que ahora tiene despacho en la sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid. Y también coincidió con la marcha de Cantó, también al PP, que acabó por significar la puntilla en el hundimiento del partido.

Cantó no ha dejado de ser motivo de polémica por su nombramiento como director de la Oficina del Español en la Comunidad de Madrid e incluso por aparecer junto a Pablo Casado en el congreso autonómico del PPCV del fin de semana, algo que no gustó a muchos en el partido de la gaviota por lo reciente que está su salida de Ciudadanos.