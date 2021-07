La Delegación del Gobierno ha corregido la prohibición que inicialmente había impuesto contra la concentración que la campaña CIEs NO ha anunciado para hoy, a las 18 horas, frente a la puerta del CIE de Zapadores, en señal de rechazo de la reapertura de este centro, y finalmente ha autorizado la convocatoria.

Los activistas de la citada campaña convocaron ayer a la ciudadanía y a representantes institucionales para expresar su rechazo del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores y exigir su cierre definitivo coincidiendo con su reapertura, anunciada para hoy.

Sin embargo, a las 16:00 horas de ayer anunciaron por Twitter que la Delegación de Gobierno, "en una decisión parcial e injusta, acaba de denegar el permiso para concentrarse, al no considerar de urgencia la reapertura de estas cárceles racistas". "Consideramos que ésta es una decisión que coarta la libertad de manifestación, ya que la Delegación de Gobierno no puede ser imparcial ante hechos de los que es responsable", añadieron, y sus palabras fueron reforzadas por algunas de las figuras institucionales que se habían sumado a la convocatoria, singularmente el alcalde de València, Joan Ribó. El primer edil señaló a través de sus redes sociales que la plataforma CIEs NO "protesta desde hace años de forma absolutamente pacífica contra la retención de personas que no han cometido ningún delito. Una injusticia contra la cual, la protesta es lícita y necesaria. Lamento profundamente que se coarte su derecho a hacerlo".

Un representante de la plataforma ha explicado, en conversación con EFE, que cuando ayer les fue denegado el permiso, comunicaron la prohibición a los políticos y representantes institucionales convocados, quienes manifestaron públicamente su desacuerdo con la decisión. Poco después recibieron una llamada corrigiendo la prohibición inicial y autorizando la convocatoria, aunque todavía no han recibido la confirmación oficial. Cuando reciban el permiso por escrito, ampliarán su convocatoria, que pasará a estar abierta a todos los ciudadanos y no solo a políticos y medios de comunicación, han informado también desde CIEs NO.

El Gobierno admite que la gestión "debe ser mejorada"

En declaraciones a EFE, fuentes de la Delegación del Gobierno reconocen que todo se ha debido a un error técnico de un funcionario. Las autorizaciones para concentraciones de este tipo deben ser solicitadas con al menos diez días de antelación, salvo que existan razones de urgencia. Según esta versión, el técnico al que se pidió el permiso no vio ese motivo de urgencia y, al no haber sido pedida la autorización con el margen temporal de los diez días, la denegó.

Las mismas fuentes reconocen que la reapertura del CIE de Zapadores explica por sí sola que se pida la autorización sin la antelación prevista formalmente, porque no es una circunstancia previsible para los convocantes; y por eso han autorizado la manifestación, al tiempo que explican que el funcionario que la denegó inicialmente confundió esta convocatoria con las que se suelen hacer periódicamente por parte de la Campaña CIEs NO. Desde la Delegación del Gobierno insisten en que su posición respecto a los CIE es la reconocer que la estrategia frente a la inmigración vinculada con estos centros, que el Gobierno central se ha encontrado al llegar al poder, debe ser mejorada en cooperación con la UE.