«Están reventados, haciendo PCR todo el día y seguimientos de casos, mientras que en Salud Pública están intentando trazar lo intrazable porque ya son montones de casos». Así definió ayer el epidemiólogo de Fisabio, Salvador Peiró, la labor de Atención Primaria durante esta ola. El experto destacó que ahora mismo la transmisión «ya no quiere decir lo mismo que antes» porque «ya no se traduce como esas oleadas de hospitalizaciones y de funerarias llenas. Esto ha cambiado, aunque no se puede minimizar el impacto».

Consideró que hay «un doble mensaje constante: que la transmisión es alta y que no pasa nada», pero indicó que, aunque no se van a llenar las UCI, «si hay miles de casos como estamos teniendo, algunos acabaran» en ellas.

No obstante, se mostró optimista al asegurar que la vacunación «permitirá llegar bien a septiembre». «La vacunación ha hecho su papel, hemos llegado al 85 % de los mayores de 40 años con al menos una dosis y se está vacunando aceleradamente a los que nos quedaban de Astrazeneca», aseveró.