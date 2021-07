En 2018 decidió abrir un negocio de compra-venta de metales en València y la misma propietaria que le alquiló la vivienda (400 euros) le arrendó un bajo comercial, por 627 euros. Conocía el negocio ya que trabajó junto a sus padres en una chatarrería durante años y ante varios trabajos de asalariada en otros sectores decidió pedir un préstamos personal de 12.000 euros y abrir su propia empresa.

María Chircu tiene 34 años, una niña de tres y una indignación por lo ocurrido que no sabe cómo gestionar. Acude con la documentación que acredita los pasos dados, las tasas pagadas, su vida laboral y un sinfín de papeles y copias de los proyectos presentados y los permisos y licencias tramitadas en la Administración para abrir ese negocio. Sin embargo, la demora en la solicitud de licencia ambiental le ha acarreado la ruina. Le dijeron que se resolvería en 6 meses, pero ni se la han denegado ni se la han aceptado. No ha habido repuesta por escrito ni por parte del Ayuntamiento de València ni por parte de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, a la que también derivaron a esta mujer. Lo que sí ha habido es la repuesta verbal de que el expediente «estaba en orden» a la «espera de firma y autorización», ya que el proceso se había demorado por la pandemia. Así, durante tres años en los que la mujer ha visto incrementar la deuda hasta perder el piso en el que vive.

La falta de licencia ambiental supuso en su momento (unos meses después de abrir el negocio) el cierre del local en 2019 y una sanción de 2.001 euros, eso sí, la más baja que registra la horquilla por una infracción que permite multas de hasta 50.000 euros. Y es que en el expediente presentado por la Unidad Medioambiental de la Policía Local consta que el 2 de noviembre de 2018 María Chircu «facilita en todo momento las labores de inspección» y presenta como documentación que permite la apertura de su negocio la «comunicación ambiental, el pago de la tasa por servicios administrativos de intervención ambiental, el justificante de entrega a la dirección general de calidad ambiental, certificado de compatibilidad urbanística, memoria de comunicación ambiental sin obra, contrato de alquiler del bajo y contrato de tratamiento de residuos con un gestor autorizado». En lugar de la pertinente licencia ambiental o solicitud, constaba una declaración firmada. Eso sí, el informe refleja que «la instalación se encuentra en bastante buen estado de limpieza» y que la mujer tiene derecho a presentar alegaciones. Y así lo hizo.

De esta manera, el 28 de noviembre, la mujer presenta un escrito de alegaciones en el que afirma que ha iniciado «el procedimiento para la solicitud de licencia ambiental de almacenamiento RNP (metales férricos y no férricos)» con el pertinente proyecto realizado por un ingeniero ya que ese era el trámite que le faltaba. Sin embargo, la Junta de Gobierno Local del 5 de diciembre de 2018 resuelve «el cese inmediato de la actividad», ya que «está sujeta a la liciencia ambiental». La notificación le llega el 20 de febrero de 2019 y María baja la persiana de su negocio.

Sin embargo, ella siguió pagando el alquiler del bajo comercial, la tasa de autónomos y otros gastos generados del negocio (pandemia incluida) a la espera de que llegara la licencia (a la que ha ido sumando documentos a su expediente) que le permitiera reabrir y recuperarse económicamente. «Pensé que lo más importante era no perder esa oportunidad de empleo porque sin ingresos no hay nada, necesitaba tener esa puerta abierta y por eso intenté mantener esos pagos al día, lo primero», explica. Pero esa licencia no llegó jamás. La denegación, tampoco. El pasado mes de mayo de 2021 entregó las llaves del bajo comercial ante una deuda que crece y le ha impedido pagar el alquiler de su vivienda. «Dejé de pagar el alquiler de la casa mucho antes. Antepuse el alquiler del bajo comercial y la tasa de autónomos y me arrepiento porque ahora ¿dónde voy con mi hija de 3 años? Estoy sola, desorientada y no sé cómo levantar cabeza», explica.

Sin techo y sin local

El desahucio está previsto para el 9 de agosto, y la mujer lamenta la espera de un documento que no ha llegado ante la expectativa creada por parte de las Administraciones, que le aseguraban (vía telefónica o presencial) que no había problema con su expediente, solo demora en el trámite. «Ahora ya no hay nada que hacer porque ya tengo deuda del local y he entregado las llaves. Ya me da lo mismo lo que ocurra con la licencia, pero me han arruinado la vida porque si yo sé en 2019 que me cierran el local porque no me dan la licencia no estoy sufriendo y peleando un imposible en pandemia. Hubiera cerrado y ya está. No me hubiera endeudado más y más. Me dijeron que tardaban entre uno y seis meses en resolver y luego, tras la pandemia, pues la respuesta era que todo estaba en orden y que solo faltaba una firma. Y así, hasta hoy», explica la mujer.

María es una mujer trabajadora pero no sabe bien cómo actuar a partir de ahora. Tuvo un juicio para reajustar las deudas por impago (no tuvo rebaja alguna en pandemia) y de tres pagos de 2.000 euros solo pudo afrontar dos. Ya no le queda gente a la que pedir dinero prestado y no ha solicitado ninguna prestación.