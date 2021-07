El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha dejado abierta la posibilidad de que el Consell apoye una manifestación en reclamación de un nuevo modelo de financiación autonómica. Lo ha hecho esta mañana en la sesión de control en las Corts.

Puig considera que desde el Gobierno de España hay un cambio de perspectiva, pero no es suficiente. En respuesta a Compromís ha remarcado que es conocido y cierto que es necesaria una mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y sobre todo en el Congreso de los Diputados por lo que existe necesidad de contar con el principal partido de la derecha, el PP.

Sin descartar nada, Puig sí ha pedido que se tenga en cuenta la eficacia de las medidas que se adopten y ha asegurado que desde el sentido común el Consell estará donde corresponda frente una situación de infrafinanciación que ha calificado de intolerable.

Puig ha afirmado que en absoluto el Consell puede estar contento, aunque ha destacado que el Gobierno de Sánchez ha repartido el dinero durante la crisis de la covid de forma diferente porque se han suspendido las reglas fiscales, el reparto del fondo covid es distinto y los presupuestos del Estado incluyen el 10 % y en el fondo React-UE la Comunitat Valenciana ha llegado al 12,5 % cuando su población es del 10%. Por ello ha remarcado que ha visto un cambio de perspectiva en el Gobierno.

Respecto a la posición del PP, Puig ha indicado que no se puede romper el consenso en el seno de la sociedad valenciana que ha costado mucho de tejer aunque ha destacado que los populares vuelvan a la plataforma que reclama una financiación justa.

En esta línea ha pedido persistir y ser consistentes sin descartar en absoluto nada, ni movilizaciones "ni todo lo que se pueda hacer teniendo en cuenta la eficacia de las acciones".

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha considerado que no es imprescindible consensuar el cambio del modelo de financiación con el PP, ya que ha dejado claro que es parte del problema puesto que su líder, Pablo Casado, quiere una reforma que perjudica a los valencianos.

Así se ha pronunciado Ferri en la sesión de control al president, Ximo Puig, en las Corts, donde ha aseverado que la otra parte del problema está en la Moncloa y ha remarcado: "Tenemos que plantarnos".

En este sentido, ha criticado que la ministra "nos dijo a la cara que no solo no quería incumplir el acuerdo con Compromís, sino que también quería incumplir la fecha fijada por el Congreso". "No podemos quedarnos de brazos cruzados", ha remarcado.

De hecho, ha instado a la movilización por la financiación y ha asegurado: "Si no la convoca nadie, no sufran, que desde Compromís la convocaremos".