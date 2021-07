El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que la Comunitat Valenciana volverá a tener toque de queda si así lo acepta el Tribunal Superior de Justicia dentro de las medidas acordadas por la comisión interdepartamental ante el aumento de la incidencia del coronavirus en Valencia, Alicante y Castelló. La restricción, no obstante, dependerá de los tribunales para su entrada en vigor, mientras que el cuándo comenzará a aplicarse es una de las principales incógnitas.

Según han explicado fuentes del TSJ, el tribunal no prevé un pronunciamiento hasta posiblemente el lunes o el martes de la semana próxima. En este sentido, la limitación de movilidad nocturna no podría entrar en vigor hasta que la Justicia no dé su visto bueno, ya que esta medida, al igual que la restricción que afecta a las reuniones sociales, están vinculadas a derechos fundamentales recogidos en la Constitución española.

Esta es la diferencia respecto a las otras medidas acordadas ayer, como el cierre del ocio nocturno o el recorte de horarios y aforos, que no entran en colisión con estos derechos. En el caso del toque de queda y de las reuniones sociales, al sí afectar a estos derechos fundamentales, requieren, además, un informe previo de la Fiscalía que suele tardar 24 horas desde que se presente la solicitud.

Toque de queda en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde se aplicará

Después de esto, se reunirán los magistrados para deliberar a partir de este informe y de la petición de la Conselleria de Sanidad. En esta aparecerán recogidos los indicadores que marcarán qué municipios (unos 40, aseguró Puig) podrían verse afectados por el toque de queda, mientras que la limitación de reuniones sociales sería para toda la Comunitat Valenciana.

La última vez que la Generalitat solicitó la aplicación del toque de queda al Tribunal Superior de Justicia ya había expirado el estado de alarma en España. Aún así, los tribunales respaldaron la postura del Ejecutivo autonómico y el toque de queda se mantuvo durante un par de semanas más que en el resto del país.