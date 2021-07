¿Me alquilas tu piscina un rato?

Alquilan su piscina privada para que otros la disfruten por un módico precio. Lo hacen por todo el día o en franjas horarias y les ceden el espacio exterior del chalet en el que viven sin ausentarse de su casa. Los propietarios están dentro de su hogar, y los inquilinos, fuera, bañándose en la piscina, tomando el sol en el jardín o disfrutando de la barbacoa. Todos ganan. Los propietarios encuentran en esta iniciativa la posibilidad de aumentar sus ingresos y los inquilinos una manera de disfrutar de una piscina privada que no tienen.

Así funciona Swimmy, una plataforma de alquiler de piscinas privadas entre particulares que cuenta con 450 en toda España. En la Comunitat Valenciana se alquilan 70 piscinas privadas: 61 en la provincia de València, 7 en la de Alicante y 2 en Castelló. La aplicación te muestra la ubicación de las mismas y el precio estipulado por persona para que el interesado mande una solicitud que el propietario puede o no aceptar. «El sistema de funcionamiento es muy sencillo. El registro solo tarda 2 minutos y es gratuito. Puedes dar de alta tu piscina y añadir los extra que se ofrecen y si se puede o no llevar mascotas. El coste lo pone el propietario y oscila entre 10 y 25 euros por persona para media jornada. Cuanto más próxima está a una gran ciudad, más caro es su alquiler. El precio no sube porque tenga barbacoa o campo de tenis, sino por la ubicación», explican desde Swimmy.

La empresa ya cuenta con 145.000 usuarios en toda España y ha lanzado este verano una APP que ya cuenta con 35.000 descargas. Este es el tercer verano de una iniciativa que va en aumento y asegura que se puede rentabilizar una piscina «con hasta 8.000 euros por temporada». Este mes de julio la cifra de negocio ya se ha duplicado y la empresa asegura que recibe unas 500 reservas diarias. Las piscinas se pueden alquilar para pasar la mañana o la tarde o para celebrar eventos. La pandemia, además, ha disparado las reservas. La plataforma también incluye un seguro.

Conchy y su pareja tienen un chalet en plena naturaleza, entre Chiva y Godelleta con 6.000 metros cuadrados de terreno que comparten con tres perros, seis gatos, tres tortugas y siete gallinas. Una especie de granja escuela que hace las delicias de las familias o grupos de amigos que han alquilado su piscina. La pareja tiene 59 años y vio en la plataforma una posibilidad de «compartir» un espacio que «a nosotros se nos queda grande». Acumula anécdotas y guarda un buen recuerdo de todas y cada una de las personas y grupos que han alquilado su piscina. «Han sido muy agradables y educados. Hasta se llevan la basura y nos hemos reído mucho, la verdad. Vimos la iniciativa de alquilar la piscina por redes sociales y ha sido todo un acierto. Yo oferto el día completo, a 12 euros por persona y aquí han celebrado todo tipo de eventos. Los recibimos con protocolo Covid, les enseñamos las instalaciones y ya les dejamos disfrutar del espacio, que es mucho. Pueden traer a sus mascotas porque nuestros animales se meten con nosotros en casa y si hay críos pues si quieren les llevo a recoger los huevos de las gallinas y todo», explica Conchy entre risas.

Un plus en pandemia

A Sergio alquilar su piscina privada le supone ingresar un dinero que le hace falta tras una pandemia que ha hecho estragos en su negocio: una quesería que vendía a clientes particulares un producto artesanal que ha resultado muy castigado.

«En verano, de por sí nos baja mucho la facturación y la pandemia nos ha hecho polvo. Así que cuando vimos la opción de alquilar la piscina mediante una plataforma decidimos hacerlo porque tampoco la gastamos mucho y son unos ingresos adicionales», explica el joven propietario. Él y su pareja viven en un chalet en Alzira y alquilan la piscina en turnos de 6 horas por 10 euros y el día completo, por 15. Además, se ofrece como cocinero para la barbacoa que tiene en el jardín. «Por la pandemia la gente no quiere espacios masificados y prefiere alquilar la piscina para su familia o su grupo así que el negocio funciona. En mi piscina hay capacidad para 6 u 8 personas así que suelen venir familias y estamos todos encantados», explica.