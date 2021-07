«Seguro que esta legislatura del Botànic no acaba. Sería lo mejor además»

No le gusta el concepto de ‘patronal’. Muy de antes, rancio. Mejor ‘empresariado’. Al presidente de la CEV y vicepresidente de la CEOE se le nota más seguro en el discurso de la financiación (dijo en Palma eso de «Montero igual que Montoro») que en el de los indultos, donde defiende al jefe Antonio Garamendi tras las críticas de sectores conservadores.

¿Mal momento para el empresariado o al menos para su imagen pública?

No. En 44 años de existencia se atraviesan baches, pero esta pandemia ha servido para reforzar el papel de las organizaciones empresariales. Los recursos humanos de las empresas han ayudado: limpiando las calles, transportando productos o atendiendo cajas. A partir de ahí, estos tiempos son de polarización política.

¿Solo de la política?

La sociedad es un reflejo. Pero lo que quiere es que se resuelvan sus problemas. Dentro de seis meses, cuando esto haya mejorado más (ahora tenemos unos datos complicados de nuevo), la gente se va a olvidar. No sé si será bueno o malo, pero se va a olvidar de los indultos y muchas cosas. Pero es verdad que la política está polarizada y eso no ayuda.

¿Suscribe lo que dijo sobre los indultos Garamendi o se equivocó al no evitar el charco?

Nosotros, como parte de la sociedad civil, debemos opinar. La reflexión de Antonio Garamendi siempre la hemos utilizado. Estamos acostumbrados a pactar y negociar significa no arrollar y ceder. El tema de los indultos es un problema que ha generado la política y esta lo debe resolver. Ha habido indultos en otras épocas incluso con delitos de sangre.

¿Qué mensaje deja una oposición de derechas crítica con el empresariado y la Iglesia? ¿Está pasando algo en este país?

Nosotros siempre intentamos llegamos a acuerdos, gobierne quien gobierne. Igual que llegamos con el presidente Alberto Fabra. Tenemos una visión estratégica. Si eso no gusta a la oposición, está en su derecho.

Se ha dicho que sociológicamente el empresariado es de derechas y quizá por eso crea sorpresa que el PP les critique. Pero igual es una falsa creencia eso de ser de derechas.

El empresario no sé por qué debe ser de derechas. Seguramente será algo más conservador, porque en su mentalidad está la certidumbre y esta no la dan los polos.

Les llamaron paniaguados.

Ahí están nuestras cuentas. Yo asumo la presidencia con un porcentaje alto de ingresos públicos, pero el año pasado cerramos el ejercicio con un 22 % entre convenios y pagos por proyectos. Eso de paniaguados son frases malintencionadas, pero ni los sindicatos ni la patronal lo están. Y poco ayudan los expresidentes del Gobierno a los que ya se les ha pasado su turno y para los que opinar es muy fácil. Aznar fue precisamente un presidente que a esta comunidad le produjo más agravios con respecto a otras comunidades.

Usted también ha tenido problemas con la derecha. Bonig dijo que no representaban a los verdaderos emprendedores.

Yo no, en todo caso los habrán tenido ellos. En 2012, seis meses después de asumir la presidencia, tomamos la decisión de oponernos a la ampliación del Palacio de Congresos de València a contracorriente de la cámara, la feria y la oposición. De la misma manera tomamos la decisión de ir a la manifestación de la financiación en 2017. ¿Que al PP o a alguien del PP no le gustó? Puedo decir que en esos días tuve más llamadas apoyándome que al contrario.

¿Teme represalias o tensión con Carlos Mazón después de lo que ha pasado con Casado, dada la cercanía entre ambos?

No. Carlos es una persona con visión de futuro para saber que nuestras opiniones lo que hacen es que refuerzan a quien está gobernando. Si el empresariado, los trabajadores y la sociedad civil te apoya, tienes una carta mucho mayor para ir a un ministro. Y tengo que reconocer que lo primero que ha hecho Carlos ha sido venir al Congreso de los Diputados a estar con la plataforma. Para ser justos, Isabel [Bonig] en los últimos meses ya me lo había trasladado.

¿Entonces mejor Mazón que Bonig para los empresarios?

Podemos tener gustos personales, pero somos leales a instituciones y partidos esté quien esté.

¿Qué conclusión extrae de la gestión de la pandemia por el Consell? ¿Qué nota le pondría?

Las encuestas dan al president una nota bastante razonable para esta situación, que podría haber quemado mucho más. En conjunto, ha sido una de las comunidades que mejor ha actuado. Desde el principio se ha contado con los sectores principales y las organizaciones sindicales. Lamentablemente la situación financiera no es la de otras comunidades y se ha dado lo que se ha podido dar, pero ha sido bastante razonable. Hay sectores mucho más perjudicados, pero nuestras organizaciones en hostelería, hoteles y ocio han sido muy responsables.

¿Cambiaría la gestión realizada por la de Madrid, por ejemplo?

No. Los datos comparativos son bastante más positivos. Cada uno tiene su modelo y se ha hecho una gestión que podía haberse mejorado, pero el gobierno autonómico ha funcionado bien en términos generales, aunque hay que recordar a la parte más afectada.

¿Le satisface cómo ha funcionado la cogobernanza del Gobierno con las autonomías?

No, en absoluto.

¿España necesita entonces un avance federal o, al contrario, centralizarse?

Lo de federal no lo tengo muy claro. ¿Es el modelo alemán? Porque allí hay landers, pero hay una policía, una sanidad, una educación. Y aquí no lo tengo tan claro. Si hubiera sido presidente del Gobierno hubiera tenido todas las semanas reuniones con los presidentes autonómicos.

Sánchez las tuvo durante 14 semanas.

¿Y cuántas semanas llevamos de pandemia? En estas situaciones lo mejor es compartir la información y la decisión.

¿El modelo de país no le convence demasiado?

Cuando se dice que todo pasa por Madrid, parece que le estamos echando la culpa y es la capital y ha de tener su estatus. Pero todo no puede pasar por Madrid. Dije esto hace 20 años en la CEOE y te miraban mal. Hemos avanzado. Es importante tener infraestructuras entre Madrid y Comunitat Valenciana, pero también entre Alicante, Valencia y Castelló. Y nuestra salida a Europa es Cataluña. Igual que la conexión con Zaragoza y Bilbao. Este país lo tenemos que cambiar, pero desde el consenso. Y decía lo de Madrid porque nos falta posicionamiento: no estamos. Ese es el trabajo a hacer y no culpar a Madrid.

¿El discurso contra el centralismo de Puig lo comparte?

Coincido en algunas cosas en infraestructuras. En el dumping fiscal tengo claro que la competencia entre comunidades es buena. En todo caso, si tiene que haber una armonización fiscal, que sea a la baja, porque estas películas ya sé cómo acaban: al alza. Así que la posición sobre el centralismo del president no la comparto en la cuestión impositiva.

Después de dos años de la segunda legislatura del Botànic…

No es lo mismo. Ya se lo digo.

¿Ve a un gobierno desgastado?

Veo un gobierno también polarizado, entre ellos.

¿Más que en la primera legislatura?

Sí, y el problema no es el tercer actor que ha entrado. Desde el inicio Compromís no digirió bien el adelanto de las elecciones y no sé si se puede considerar una vendetta, pero puerto, feria, las concesiones, la empresa de salud pública, hasta el Valencia... Hay partidos que en los últimos meses estaban haciendo más oposición que la propia oposición. También es verdad que en el último momento siempre llega la situación tensa a Presidencia y allí se resuelve.

¿Cree que acabará esta legislatura?

Estoy seguro de que no acaba. Es más, lo mejor sería que no acabara.

¿Tan difícil ve la situación?

Creo que tenemos que estar todos centrados en resolver los problemas de la ciudadanía. Hay un ejemplo ahora con el Hospital de Torrevieja, es el mismo error que en Alzira. Al ciudadano le da igual que el hospital sea público o de gestión público-privada. Todos estos mensajes de nacionalización, como las ITV, que nos van a costar otros tantos millones a los contribuyentes, pero ¿qué problema hay en este Gobierno con la colaboración público-privada?

Lo sucedido con las ITV está en los tribunales por un caso de corrupción.

Sí, pero ojo a cómo acaba. Hay un posicionamiento de que todo sea público y en determinadas situaciones no es lo mejor.

¿No da más garantías de un servicio óptimo?

No. Pero al final un problema de este Consell es el exceso de burocratización. Los funcionarios deben saber que una licencia parada a una empresa es menos economía, impuestos y empleo.

¿La ampliación del puerto de València es posible llevarla adelante con este nivel de enfrentamiento político y social?

Si lo dice por la publicidad en los autobuses, me alegra que Compromís haga esta campaña, porque sirve para reducir el déficit de la EMT. La utilidad no la tengo muy clara. Lo que sí va a haber es que esto se va a judicializar. Todas las farsas y mentiras que se están diciendo sobre la Albufera, las playas, el escrito de la consellera... Pero la ampliación va a seguir.

¿Se dan las condiciones para una subida del salario mínimo?

Esa es decisión del Gobierno. Nosotros ya hemos dicho que no es el momento. El Gobierno tampoco tiene las cosas muy claras.

¿Como ‘baby boomer’ asume que tendrá que trabajar más o cobrar menos pensión?

¿Cuántos años vivimos más que hace dos décadas?

O sea, que el ministro Escrivá sabía lo que decía.

Perfectamente. Y yo lo asumo.